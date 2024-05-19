Четверта перемога Погачара: результати 15 етапу Джиро д'Італія

Відбувся 15 етап велобагатоденки Джиро д’Італія-2024. Перемогу здобув словенський гонщик UAE Emirates Тадей Погачар.

Для володаря рожевої майки лідера це вже четверта перемога в нинішньому сезоні. Раніше він став найкращим на другому, сьомому та восьмому етапі.

🚴🇮🇹 | Tadej Pogacar laat zien wie de beste is. Vlliegend ging de Sloveen de Foscagno en de Mottolino omhoog. Alsof de rest stil stond. De winnaar in de sneeuw! 👏​👏​ #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/dZ07Z4URGP — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 19, 2024

Гірський та найдовший етап нинішньої велобагатоденки стартував у провінції Брешіа та фінішував у провінції Сондріо (регіон Ломбардія). Гонщик проїхали п'ять категорійних підйомів, у тому числі фініш першої категорії. Загальний набір висоти склав 5400 метрів.

Лідерську рожеву майку після 15 етапів зберігає Тадей Погачар, який тільки зміцнив своє лідерство.

Напередодні італійський велогонщик Філіппо Ганна, який представляє команду Ineos Granadiers, виграв 14 етап Джиро д'Італія-2024.