Критеріум Дофіне. Ромео переміг із відриву
Іван Ромео
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Іспанський велогонщик команди Movistar Іван Роме став переможцем третього етапу престижної французької багатоденки Світового туру Критеріум Дофіне. Сьогодні, 10 червня, гонщики подолали 207 км горбистої дистанції з Бріуда до Шарантонне.
Роме відібрався у відрив дня, із якого результативно атакував за 5 км до фінішу. В підсумку 21-річний іспанець на 14 секунди випередив групу переслідувачів на чолі з колумбійцем Харольдом Техадою з XDS Astana та французом Луїсом Барре з Intermarche Wanty. Цей успіх дозволив Ромео перехопити жовту майку лідера загального заліку.
Результати третього етапу:
Загальний залік:
Завтра, 11 червня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 17-кілометрову індивідуальну розділку з Шарм-сюр-Рон до Сен-Пере. Вчора другий етап виграв Джонатан Мілан.