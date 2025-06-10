Критеріум Дофіне. Ромео переміг із відриву

Іспанський велогонщик команди Movistar Іван Роме став переможцем третього етапу престижної французької багатоденки Світового туру Критеріум Дофіне. Сьогодні, 10 червня, гонщики подолали 207 км горбистої дистанції з Бріуда до Шарантонне.

Маршрут 3 етапу Критеріума Дофіне-2025 criterium-du-dauphine.fr

Роме відібрався у відрив дня, із якого результативно атакував за 5 км до фінішу. В підсумку 21-річний іспанець на 14 секунди випередив групу переслідувачів на чолі з колумбійцем Харольдом Техадою з XDS Astana та французом Луїсом Барре з Intermarche Wanty. Цей успіх дозволив Ромео перехопити жовту майку лідера загального заліку.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

Завтра, 11 червня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 17-кілометрову індивідуальну розділку з Шарм-сюр-Рон до Сен-Пере. Вчора другий етап виграв Джонатан Мілан.