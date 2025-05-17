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Джиро д’Італія. Плапп переміг із відриву, Рогліч знову віддав лідерство

Олег Дідух — 17 травня 2025, 18:33
Джиро д’Італія. Плапп переміг із відриву, Рогліч знову віддав лідерство
Люк Плапп
LaPresse

Австралійський велогонщик команди Jayco AlUla Люк Плапп став переможцем восьмого етапу Джиро д’Італія-2025. Сьогодні, 17 травня, гонщики подолали 197 км горбистої дистанції з Джуліянови до Кастельраймондо.

Маршрут 8 етапу Джиро д'Італія-2025
Маршрут 8 етапу Джиро д'Італія-2025
giroditalia.it

Плапп завдяки сольній атаці з відриву на 38 секунд випередив нідерландця Вілко Келдермана з Visma Lease a Bike та італійця Дієго Уліссі з XDS Astana.

Для Плаппа це перша в кар’єрі перемога на Гран турах. Уліссі завдяки третьому місцю перехопив рожеву майку лідера загального заліку. Пелотон фінішував із відставанням у 4 хвилини та 50 секунд.

Результати восьмого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 16 травня, сьомий етап виграв Хуан Аюсо. У неділю, 18 травня, гонщики подолають 181 км горбистої дистанції з Губбіо до Сієни. Головним випробуванням дня будуть білі гравійні дороги Тоскани.

Джиро д'Італія Примож Рогліч

Джиро д'Італія

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