Рогліч здобув перемогу на восьмому етапі Вуельти-2024

Сьогодні, 24 серпня, відбувся восьмий етап велобагатоденки Вуельта-2024

Словенський велогонщик команди Red Bull Bora-hansgrohe Примож Рогліч здобув перемогу, обійшовши у фінальному спринті Маса Енріка з Movistar Team. Трійку на п'єдисталі замкнув Ландо Мікель із команди Soudal Quick-Step.

Результати восьмого етапу Вуельти-2024

1. Примож Рогліч (Red Bull-Bora-Hansgrohe)

2. Мас Енрік (Movistar team)

3. Ландо Мікель (Soudal Quick-Step)

4. Тібері Антоніо (Bahrain-Victorious)

5. Єнсен Матіас (Lidl-Trek)

6. Карлуш Родрігес (INEOS Grenadiers)

7. Гарольд Техада (Астана-Казахстан)

8. Ван Аутвельт Леннерт (Lotto-dstny)

9. Джек Хейг (Bahrain-Victorious)

10. Едвард Данбар (Team Jayco-AIUIa)

Середньо гірський етап з двома категорійними підйомами, в тому числі фінішним третьої категорії. Стартував і фінішував у провінції Хаен (автономне товариство Андалусія). Загальний набір висоти — 2380 метрів. В Убеді етапи Вуельти стартували один раз, у 2011-му.

Зазначимо, що Рогліч також є переможцем четвертого етапу багатоденки. Перемогу на сьомому та третьому етапах здобував 29-річний бельгійський гонщик команди "Visma Lease a Bike" Ваут ван Ерт