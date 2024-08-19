Ван Ерт виборов перемогу на третьому етапі Вуельти-2024

19 серпня відбувся третій етап велобагатоденки Вуельта-2024.

Перемогу здобув 29-річний бельгійський гонщик команди "Visma Lease a Bike" Ваут ван Ерт. У фінішному спринті він випередив переможця другого туру — австралійця Кейдена Гроувза з команди "Alpecin Deceuninck" та іспанця Джона Аберастурі з "UCI ProTeam Euskaltel–Euskadi".

Для нього — це перший тріумф на цьогорічній велобагатоденці та десятий загалом.

Зазначимо, що третій етап (191,2 км) з одним підйомом другої та одним підйомом четвертої категорії стартував у окрузі Коїмбру, а завершився в окрузі Каштелу-Бранку (Португалія). Загальний набір висоти склав 2516 метрів.

Перемога дозволила ван Ерту зберегти червону майку лідера загального заліку.

Нагадаємо, бельгієць став бронзовим призером Олімпіади-2024 у Парижі в гонці з роздільним стартом.