Ван Ерт здобув перемогу на сьомому етапі Вуельти-2024

Сьогодні, 23 серпня, відбувся сьомий етап велобагатоденки Вуельта-2024.

Перемогу здобув 29-річний бельгійський гонщик команди "Visma Lease a Bike" Ваут ван Ерт. У фінішному спринті він випередив чеха Матіуса Вацека з команди "Lidl-Trek" та іспанця Мікеля пау з "Equipo Kern Pharma".

Результати сьомого етапу Вуельти-2024

1. Ваут ван Ерт (Visma-Lease a Bike)

2. Матіас Вацек (Lidl-Trek)

3. Пау Мікель (Equipo Pharma Kern)

4. Стефан Кунг (Groupama-FDJ)

5. Квінтен Германс (Alpecin-Deceuninck)

6. Квентін Пачер (Groupama-FDJ)

7. Лоренцо Рота (Intermarche-Wanty)

8. Гарольд Техада (Астана-Казахстан)

9. Макс Пул (Команда dsm-firmenich PostNL)

10. Джордж Беннет (Israel-Premier Tech)

😱 What a final last km! Attacks came flying left and right, but in the end, the sprint was inevitable. 📽️ Enjoy it thanks to @CarrefourES.



🤯¡QUÉ FINAL! Ataque tras ataque y un sprint espectacular. 📽️ Disfrútalo gracias a @CarrefourES. #LaVuelta24 #CarrefourConLavuelta pic.twitter.com/IC63qh2zkq — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2024

Зазначимо, що різниця у десятці найкращих визначалась у сантиметрах.

Зазначимо, що бельгієць є переможцем третього етапу Вуельти-2024. Сьомий етап стартував у провінції Малага, фініш відбувся у провінції Кордова (автономна спільнота Андалусія). Загальний набір висоти — 1875 метрів. Арчідона вперше стала відправною точкою етапів Вуельти.