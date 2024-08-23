Ван Ерт здобув перемогу на сьомому етапі Вуельти-2024
Сьогодні, 23 серпня, відбувся сьомий етап велобагатоденки Вуельта-2024.
Перемогу здобув 29-річний бельгійський гонщик команди "Visma Lease a Bike" Ваут ван Ерт. У фінішному спринті він випередив чеха Матіуса Вацека з команди "Lidl-Trek" та іспанця Мікеля пау з "Equipo Kern Pharma".
Результати сьомого етапу Вуельти-2024
1. Ваут ван Ерт (Visma-Lease a Bike)
2. Матіас Вацек (Lidl-Trek)
3. Пау Мікель (Equipo Pharma Kern)
4. Стефан Кунг (Groupama-FDJ)
5. Квінтен Германс (Alpecin-Deceuninck)
6. Квентін Пачер (Groupama-FDJ)
7. Лоренцо Рота (Intermarche-Wanty)
8. Гарольд Техада (Астана-Казахстан)
9. Макс Пул (Команда dsm-firmenich PostNL)
10. Джордж Беннет (Israel-Premier Tech)
Зазначимо, що різниця у десятці найкращих визначалась у сантиметрах.
Зазначимо, що бельгієць є переможцем третього етапу Вуельти-2024. Сьомий етап стартував у провінції Малага, фініш відбувся у провінції Кордова (автономна спільнота Андалусія). Загальний набір висоти — 1875 метрів. Арчідона вперше стала відправною точкою етапів Вуельти.