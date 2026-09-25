Помер відомий нідерландський велогонщик

Відомий у минулому нідерландський велогонщик Ріні Вагтманс пішов із життя у віці 79 років.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Протягом тривалого часу Вагтманс боровся з важкою хворобою. Він пішов із життя вранці 25 вересня у своєму домі в Сінт Віллерброді.

Головних успіхів у своїй кар'єрі Вагтманс досягнув наприкінці 1960-х і на початку 1970-х років. Здобув 3 перемоги на етапах Тур де Франс і дві – на Вуельті. В 1969 і 1970 роках фінішував у топ-6 загального заліку Туру, а в 1970 році провів один день у жовтій майці лідера. Завоював срібло чемпіонату світу 1966 року в командній розділці.

Нагадаємо, наприкінці серпня поточного року на війні з Росією у віці 33 років загинув український велогонщик Роман Бузіле.