У віці 87 років пішов із життя колишній власник Ліверпуля та Монреаля

На 88-му році життя перестало битися серце колишнього співвласника Ліверпуля та мажоритарного власника Монреаль Канадієнс Джорджа Джиллетта-молодшого.

Про це повідомляє пресслужба хокейного клубу.

Причини смерті не розголошуються. За даними видання TSN, бізнесмену раніше діагностували хворобу Альцгеймера.

Зауважимо, що Джиллетт-молодший у 2001 році викупив контрольний пакет акцій Монреаль Канадієнс за 275 мільйонів доларів, й пробув на посаді власника клубу до 2009 року, доки не продав його родині Молсон, яка й досі керує командою.

Протягом цього часу "Хабс" став переможцем дивізіону у сезоні-2007/08. А в грудні 2008 року став першою командою в історії НХЛ, яка зуміла здобути 3000 перемог.

У лютому 2007 року разом з іншим американським бізнесменом Томом Гіксом придбав футбольний клуб Ліверпуль.

За їхньої каденції клуб купив Фернандо Торреса з мадридського Атлетико та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів у кампанії 2006/07, проте через фінансові проблеми та конфлікти між собою Гікс і Джиллетт продали команду компанії "Fenway Sports Group" у 2010 році.

Нагадаємо, що напередодні помер уві сні італійський футбольний тренер Фабріціо Галассо.