Турецький футболіст помер у віці 25 років

Турецький захисник Бандимарспора Толга Календер помер у віці 25 років.

Про це повідомляє пресслужба його клубу, який виступає в другому за силою дивізіоні чемпіонату Туреччини.

"З глибоким сумом ми дізналися про смерть цінного футболіста нашого клубу Толги Календера. Ми молимося за упокій душі нашого талановитого футболіста, який пішов із життя в такому молодому віці. Висловлюємо щирі співчуття та бажаємо сил і терпіння його родині, близьким, товаришам по команді, усім, хто його любив, а також усій футбольній спільноті Бандирмаспора", – сказано в заяві клубу.

Причина смерті гравця не розголошується. За інформацією ЗМІ, нею стала хвороба захисника, через яку незадовго до смерті він був госпіталізований.

Окрім Бандирмаспора, Толга Календер у своїй кар'єрі виступав за такі клуби як Адана Демірспор, Байрампаша та Діябекірспор.

Нагадаємо, минулого тижня помер легенда Інтера та збірної Італії Сандро Маццола.