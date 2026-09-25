Перший MVP в історії НБА помер у віці 93 років

На 94-му році життя перестало битися серце колишнього форварда Сент-Луїса Гокс та першого в історії НБА володаря звання MVP Боба Петтіта.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Причини смерті не розголошуються.

Зауважимо, що Петтіт грав за команду Університету штату Луїзіана перед тим, як його обрали на дріфті Мілвокі Гокс, де він й провів 11 років своєї професійної кар'єри. Він привів команду до першого та єдиного чемпіонства в 1958 році.

Форварда вперше в історії визнали найкращим гравцем регулярного сезону НБА у 1956 році. Він зміг знову досягнути цього титулу через три роки. Петтіт залишається єдиним гравцем в історії Гокс, який здобув звання MVP регулярного сезону.

Окрім того, чотири рази визнавався MVP Матчу всіх зірок. Це вдалося повторити лише атакувальному захиснику Лос-Анжелеса Кобі Браянту у 2011 році.

Загалом за 11 сезонів в НБА Боб Петтіт набирав у середньому 26,4 очка та робив 16,2 підбирання за матч. На момент завершення кар'єри він був лідером ліги за кількістю очок (20 880) та другим за кількістю підбирань (12 849).

У 1970 році Петтіт ввели до Зали слави баскетболу імені Нейсміта. Після припинення виступів Петтіт переїхав до Батон-Ружа та працював у сфері фінансового консалтингу.

Раніше стало відомо, що на 44-му році пішов із життя колишній важкий форвард Нью-Йорк Нікс та Чикаго Буллз Майкл Світні.