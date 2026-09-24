Італійський тренер помер уві сні

Італійський футбольний тренер Фабріціо Галассо помер уві сні у віці 49 років.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

На момент смерті Галассо був асистентом головного тренера клубу Вітербезе із Серії D. Першими смерть фахівця виявили головний тренер Вітербезе Андреа Буссоне та один із близьких друзів покійного.

Вони негайно викликали швидку допомогу, проте медики не зуміли врятувати життя тренера. Причини раптової смерті з'ясовуються, найімовірніше, уві сні у Галассо трапився серцевий напад.

Тренер помер у своєму рідному місті, Римі. Раніше він був головним тренером жіночої команди Роми.

Зазначимо, що у березні 2018 року уві сні помер капітан Фіорентини Давіде Асторі. Після цього в Італії посилили законодавство щодо дозволу людям із кардіологічними проблемами займатися професійним спортом.

Зокрема, було заборонено грати за італійські клуби футболістам із кардіостимулятором. Через це покинути Інтер після Євро-2020 був змушений Крістіан Еріксен, який напередодні розірвав контракт із Вольфсбургом.