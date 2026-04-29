Усі розділи
Тур Романдії. Погачар виграв перший етап

Олег Дідух — 29 квітня 2026, 19:05
Тадей Погачар
Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем першого етапу престижної швейцарської багатоденки Світового тур Тур Романдії. У середу, 29 квітня, гонщики подолали 171 км дистанції зі стартом і фінішем у Мартіньї. Головною складністю етапу був перевал Овронназ (8,9 км, середній градієнт – 9,8%), вершина якого розташована за 27 км до фінішу.

Маршрут 1 етапу
У фінішному спринті Погачар випередив німця Флоріана Ліповітца з Red Bull Bora та француза Ленні Мартінеса з Bahrain Victorious. Ця перемога дозволила Погачару перехопити лідерство у загальному заліку Туру Романдії.

Результати першого етапу:

Загальний залік:

Напередодні пролог Туру Романдії виграв Доріан Годон. У четвер, 30 квітня, в рамках другого етапу гонщики подолають 173 км горбистої дистанції з Ру до Вушерена.

