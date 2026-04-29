Тур Романдії. Погачар виграв перший етап

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем першого етапу престижної швейцарської багатоденки Світового тур Тур Романдії. У середу, 29 квітня, гонщики подолали 171 км дистанції зі стартом і фінішем у Мартіньї. Головною складністю етапу був перевал Овронназ (8,9 км, середній градієнт – 9,8%), вершина якого розташована за 27 км до фінішу.

У фінішному спринті Погачар випередив німця Флоріана Ліповітца з Red Bull Bora та француза Ленні Мартінеса з Bahrain Victorious. Ця перемога дозволила Погачару перехопити лідерство у загальному заліку Туру Романдії.

Tadej Pogačar wins Stage 1 of the Tour de Romandie with a superb sprint! pic.twitter.com/2IfawxJgvO — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 29, 2026

Напередодні пролог Туру Романдії виграв Доріан Годон. У четвер, 30 квітня, в рамках другого етапу гонщики подолають 173 км горбистої дистанції з Ру до Вушерена.