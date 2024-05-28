Погачар: Про рекорди нехай попіклуються історики

Переможець Джиро д’Італія-2024 Тадей Погачар намагається не думати про рекорди.

Про це він розповів у інтерв’ю UCI.

"Я не женуся за рекордами, але нові виклики, а особливо гонки, в яких я ніколи не брав участь, дуже приваблюють мене. Не секрет, що я хотів виграти цю Джиро. Вигравати етапи в рожевій майці — це щось особливе. А про рекорди нехай попіклуються історики", — сказав Погачар.

Тадей виграв Джиро д’Італія з найбільшим відривом за майже 60 років. Словенець "привіз" другому місцю майже 10 хвилин. Упродовж італійської багатоденки йому вдалося виграти 6 етапів.