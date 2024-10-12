Погачар завершив феноменальний сезон перемогою на Ломбардії

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем заключного Монументу сезону-2024 – легендарної італійської одноденки Ломбардія.

Вирішальною виявилась атака словенця за 48 км до фінішу на підйому Кольма ді Сормано. Найближчого переслідувача, бельгійця Ремко Евенепула з Soudal Quick Step, Погачар у підсумку випередив на 3 хвилини і 16 секунд. Топ-3 замкнув італієць Джуліо Чікконе із Lidl Trek.

Восьмим фінішував переможець Гран П’ємонте Нілсон Паулесс.

Підсумкові результати:

Погачар став другим гонщиком в історії, який виграв Ломбардію чотири рази поспіль. У 1946 – 1949 роках це вдавалося Фаусто Коппі. Також словенець – перший з часів Паоло Беттіні (2006 рік) гонщик, якому вдалося виграти Ломбардію у веселковій майці чинного чемпіона світу в груповій гонці.

Окрім Ломбардії та чемпіонату світу, Погачар цього року виграв Страде Б’янке, Джиро д’Італія та Тур де Франс.