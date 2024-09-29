Погачар виграв шосейну гонку ЧС-2024 та завоював потрійну корону

Словенський велогонщик Тадей Погачар завоював титул у чоловічій шосейній гонці на чемпіонаті світу з велоспорту 2024 у Цюриху, Швейцарія.

Погачар завершив сенсаційний сезон, ставши лише третьою особою після Едді Меркса (1974) і Стівена Роша (1987), яка здобула "потрійну корону", вигравши Джиро д'Італія-2024, Тур де Франс-2024 і титули чемпіона світу.

26-річний Погачар перетнув фініш за шість годин, 27 хвилин і 30 секунд (6:27:30) після початку атаки на дальній дистанції за 100 км до кінця гонки на 273,9 км, додавши до своєї бронзи медаль минулорічного чемпіонату.

Бен О'Коннор з Австралії фінішував другим, відстаючи від Погачара на 34 секунди, а бронзу отримав чинний чемпіон Матьє Ван дер Пул.

Велоспорт. Шосейна гонка. Чоловіки

1. 🥇 Тадей Погачар (Словенія) – 6:27:30

2. 🥈 Хлоя Дігерт (США) +34

3. 🥉Еліса Бергіні (Італія) +58

"Я не можу повірити в те, що щойно сталося. Після такого сезону сьогодні я сильно напружився. Після багатьох років боротьби на Тур де Франс та інших гонках я ніколи не ставив перед собою чіткої мети чемпіонат світу. Цього року вже все пройшло гладко. Після ідеального сезону виграти чемпіонат світу було справді великою метою. Я просто не можу повірити, що це сталося", – сказав Погачар.

Зазначимо, що Погачар став перший велогонщиком за 26 років, який зумів виграти Джиро д'Італія та Тур де Франс протягом одного сезону. Востаннє це вдавалося легенді велогонок, італійцеві Марко Пантані у 1998 році. Загалом Погачар став восьмим, кому підкорилось подібне досягнення в історії.