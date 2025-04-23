Погачар вдруге виграв Флеш Валлонь

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем престижної бельгійської одноденки Світового туру Флеш Валлонь, в рамках якої гонщики подолали 205 км горбистої дистанції з Сінея до Мур де Уї.

Чинний чемпіон світу в груповій гонці завдяки атаці на останньому кілометрі дистанції на 10 секунд випередив найближчого переслідувача, француза Кевіна Воклена з команди Arkea B&B Hotels. Топ-3 замкнув британець Том Підкок із Q36.5, який відстав від словенця на 12 секунд.

🤯 Nadie había ganado #FlècheWallonne desde tan lejos en la era moderna



🌈🏆 Tadej Pogacar vence por segunda vez en Huy con una arrancada 𝐓𝐑𝐄𝐌𝐄𝐁𝐔𝐍𝐃𝐀



📺 Lo viviste en Eurosport y @StreamMaxES#LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/N2kKJBSfAC — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 23, 2025

Погачар виграв Флеш Валлонь вдруге в кар’єрі. Раніше він перемагав на цій гонці в 2023 році.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, в неділю, 20 квітня, Погачар став другим на Амстел Голд Рейс, програвши Матіасу Ск’єлмосе.