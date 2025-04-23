Погачар вдруге виграв Флеш Валлонь
Тадей Погачар
x.com/parisroubaix
Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем престижної бельгійської одноденки Світового туру Флеш Валлонь, в рамках якої гонщики подолали 205 км горбистої дистанції з Сінея до Мур де Уї.
Чинний чемпіон світу в груповій гонці завдяки атаці на останньому кілометрі дистанції на 10 секунд випередив найближчого переслідувача, француза Кевіна Воклена з команди Arkea B&B Hotels. Топ-3 замкнув британець Том Підкок із Q36.5, який відстав від словенця на 12 секунд.
Погачар виграв Флеш Валлонь вдруге в кар’єрі. Раніше він перемагав на цій гонці в 2023 році.
Підсумкові результати:
Нагадаємо, в неділю, 20 квітня, Погачар став другим на Амстел Голд Рейс, програвши Матіасу Ск’єлмосе.