Зіркова ковзанярка дебютувала у професійному велоспорті

Відома бельгійська ковзанярка Сандрін Тас у середу, 22 квітня, дебютувала у професійному шосейному велоспорті. Вона посіла 57 місце на престижній бельгійській одноденці Флеш Валлонь, програвши переможцеві, нідерландці Демі Воллерінг, 3 хвилини та 35 секунд.

У лютому поточного року Тас посіла 4 місце на зимовій Олімпіаді-2026 на дистанції 3000 метрів у ковзанярському спорті. Після цього вона підписала контракт із командою Lotto Intermarche.

Варто зазначити, що 30-річна Тас не є абсолютним новачком у велоспорті. Починаючи з 2022 року вона виступала на аматорському рівні. Що цікаво, в 2022 році вона захищала кольори української команди Lviv Cycling Team.

Нагадаємо, чоловічу версію Флеш Валлонь-2026 виграв Поль Сейксас.