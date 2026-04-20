Евенепул взяв реванш у Ск’єлмосе на Амстелі. Підсумки тижня

Гонка тижня

19 квітня: Амстел Голд Рейс (Нідерланди)

Триптих арденських класик за традицією відкривала Амстел Голд Рейс. Головна гонка Нідерландів цього року відбулася в 60-й раз у історії. Попри ювілей, склад учасників виявився найслабкішим з 1994 року: лише 1 гонщик із топ-15 світового рейтингу, лише 3 із топ-25 і 20 із топ-100. Кадрових втрат перед цьогорічними арденськими класиками чимало, але детальніше про це – нижче.

Як би там не було, ті зірки, які відмовилися від участі в цьогорічному Амстелі, навряд чи про це пошкодували. В першій половині дня в Нідерландах дощило, і їзда по вузьких місцевих дорогах із величезною кількістю розділювачів ставала ще небезпечнішою.

Вирішальні події в гонці почали відбуватися за 42 км до фінішу, коли в атаку пішов Ромен Грегуар. Навколо нього сформувалася елітна група претендентів на перемогу, проте зовсім скоро її чисельність скоротилася удвічі. В одному з поворотів Кевін Воклен послизнувся на розмітці та впав, потягнувши за собою Маттео Йоргенсона та учасника відриву дня, Хууба Артца. Незабаром майже у тому ж місці впав і Марк Хірші. Забігаючи наперед – Йоргенсон зламав ключицю, і вибув до кінця весняної кампанії.

Після цього завала імені Воклена попереду залишилося три гонщики. Це сам Грегуар, який і розпочав активні дії, а також Ремко Евенепул, головний фаворит гонки, та її минулорічний чемпіон, Маттіас Ск'єлмосе, який торік у фінішному спринті сенсаційно обіграв того ж Евенепула та самого Тадея Погачара.

Було зрозуміло, що в цьому тріо найбільше працювати на першій позиції буде саме Ремко. Не лише через статус бельгійця як фаворита №1, а й тому, що у Грегуара та Ск'єлмосе в групі переслідування були партнери по команді: Евен Костью й Альберт Вітен Філіпсен відповідно.

Евенепула ця ситуація не виводила з себе: Ремко був впевнений у власних силах і методично виконував свою роботу. За 21 км до фінішу, під час передостаннього проходження заключного пагорба, Кауберга, Ремко скинув Грегуара, і залишився сам-на-сам із Ск'єлмосе.

Трохи здивувало те, що на пагорбах останнього кола дистанції лідер Red Bull Bora навіть не намагався скинути свого попутчика. Тактика видавалася трохи дивною, враховуючи, що торік данець обіграв Ремко на фініші Амстела. Проте цього разу Евенепул був абсолютно впевнений у своєму спринті. І не дарма: на фініші бельгієць не залишив жодних шансів супернику, здобувши більш ніж переконливу перемогу. В це важко повірити, але це перша перемога Ремко в груповій гонці на рівні Світового туру за більш ніж два роки – з 8 етапу Париж – Ніцца-2024.

Ну а топ-3 у спринті з пелотона замкнув Бенуа Конефруа. В момент атаки Грегуара він знаходився надто глибоко в пелотоні та не встиг зреагувати на активні дії. За великим рахунком, Бенуа був єдиним фаворитом, якого бракувало в групі лідерів до завалу імені Воклена. Сам Конефруа найбільш активно працював у переслідуванні лідерів.

Шансів наздогнати Евенепула та Ск'єлмосе, звісно, не було, проте проковтнути Грегуара таки вдалося, що принесло у підсумку Бенуа третє місце. Можна лише поаплодувати UAE Emirates: навіть без Погачара та Ісаака Дель Торо вони не залишилися без призового місця на Амстелі.

Ну а Грегуар, попри тривалу роботу наодинці, зумів зберегти достатньо свіжості на фінішний ривок, і заїхав у підсумку четвертим. Цілком міг капітан Groupama FDJ і потрапити на подіум, проте надто рано розпочав фінішний спринт.

Варто відзначити Марко Фріго. Італійський гонщик NSN брав участь у відриві дня, проте зумів у підсумку посісти 10 місце – дуже гідний результат.

А ось Tudor гонку провалила. Про падіння Хірші вже було сказано вище, інший зірковий панчер команди, Жуліан Алафіліпп, фінішу не дістався. У підсумку найкращим у складі команди Фабіана Канчеллари став його тезко та співвітчизник Вайсс – скромне 52 місце.

Наступний тиждень

22 квітня: Флеш Валлонь (Бельгія)

Цього тижня у Бельгії відбудуться дві заключні гонки з серії арденських класик – Флеш Валлонь та четвертий Монумент сезону, Льєж – Бастонь – Льєж. До останньої гонки читайте на Чемпіоні окреме прев'ю.

Що стосується Флеш Валлонь – то це, напевне, найбільш нудна та одноманітна з топових одноденок календаря. 201 км дистанції – проте щороку все зводиться до одного і того ж сценарію: великий пелотон під'їжджає до фінального, короткого і дуже крутого (1,3 км із середнім градієнтом у 9,7%), підйому на Мур де Уї та виясняє стосунки на ньому. Ніяких ранніх атак фаворитів, жодної тактики – перемагає просто той, у кого в ногах більше Ватт на заключній горі.

Втім, цього року є доволі непогані шанси на те, що розв'язка буде небанальною. По-перше, у стартлисті відсутній Тадей Погачар, по-друге, у головного фаворита немає явної переваги у вибуховому панчі у фінішний підйом, тому він, ймовірно, спробує атакувати заздалегідь чи, принаймні, зробити гонку селективнішою.

Цим фаворитом є Поль Сейксас. Саме він буде найбільш зацікавленим у селективній гонці та ранній результативній атаці. Фаворитом №2 варто вважати все того ж Ск'єлмосе. Втім, цього разу в складі Lidl Trek буде ще один претендент на високі місця – Джуліо Чікконе, який Амстел Голд Рейс пропускав. Міг бути в числі топфаворитів і Ремко Евенепул, проте він все ж вирішив пропустити "Валлонську стрілу" задля підготовки до Льєж – Бастонь – Льєж.

UAE Emirates знову не зможу розраховувати на Погачара та Дель Торо. Головні ставки команди – все той же Конефруа та Тім Велленс, який, імовірно, йтиме у звичні для себе ранні атаки. Також серед фаворитів будуть Ромен Грегуар і Кевін Воклен. Гонщик Ineos у попередні два роки ставав віцечемпіоном Флеш Валлонь. Утім, невідомо, наскільки добре він себе почуває після падіння на Амстелі.

Два претенденти на високі місця є у Bahrain Victorious – це Пельо Більбао та Ленні Мартінес. Номінально одразу три капітани у Soudal Quick Step. Утім, ні Валентен Паре-Пентр, ні Ілан Ван Вілдер, ні Максімільян Шахманн не вселяють впевненості у своїх шансах поборотися за щось серйозне.

Варто звернути увагу й на іспанський дует із Cofidis – Йона Ісагірре та Алекса Аранбуру, які нещодавно сильно виступили на домашньому Турі Країни Басків. Чудово виглядав на Ітцулії і Клеман Шампуссен із XDS Astana. Також записуємо до числа претендентів на високі місця Леннерта Ван Етвелта з Lotto Intermarche і Мауро Шміда з Jayco AlUla, який замкнув топ-6 на Амстелі.

Дайджест новин

– Ще після фінішу Париж – Рубе генеральний менеджер UAE Emirates Мауро Джанетті заявив, що не впевнений в тому, чи Погачар повернеться у "Північне пекло" наступного року. В схожому ключі висловився і сам словенець.

Це лише підігріло чутки про те, що наступного року Погачар замахнеться на нечуване: виграти всі три Гран тури в один сезон. Звісно, що в такому випадку він захоче розвантажити решту сезону.

Спроба досягти такої супермети саме в 2027 році виглядає максимально логічно. 2028 – рік Олімпіади, яку Тадей твердо націлений виграти, тому в 2028 році захід на три Гран тури відпадає. А в 2029 році вже може бути запізно – особливо з огляду на те, якими темпами прогресує Поль Сейксас.

– Президент Франції Емануель Макрон, який є палким шанувальником велоспорту та щорічним гостем етапів Тур де Франс, намагається переконати Поля Сейксаса не покидати Decathlon CMA CGM. Схожі кроки Макрон уже робив у 2022 році для того, щоби інша гордість нації, Кіліан Мбаппе, залишився у ПСЖ. Як ми знаємо, президенту вдалося лише відтермінувати на два роки його перехід у мадридський Реал.

Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що цього року Сейксас таки дебютує на Гран турах. Проте поїде він не Тур де Франс, а Вуельту.

– Арно Де Лі точно покине Lotto Intermarche наприкінці поточного сезону. На нього претендують Red Bull Bora, Soudal Quick Step, Alpecin Premier Tech і Tudor. Остання дуже хоче підписати сильного спринтера, окрім Де Лі розглядаються кандидатури Кейдена Гроувза та Павела Біттнера. Нинішній штатний спринтер Tudor, Арвід Де Кляйн, у поточному сезоні на взяв участі в жодній гонці. У нього народилася дитина, і він вирішив приділити час сім'ї.

– Visma Lease a Bike спробує зберегти Крістофа Ляпорта та запропонувати йому новий контракт, попри інтерес до француза з боку багатьох команд Світового туру.

– Ремко Евенепул заявив, що одного разу хотів би побити годинний рекорд. При цьому бельгієць заявив, що планує зробити це не раніше 2030 року.

– Хуан Аюсо пропустив Амстел Голд Рейс, не виступить він і на двох наступних арденських класиках – Флеш Валлонь і Льєж – Бастонь – Льєж. Медичні тести після Туру Країни Басків виявили у нього вірусну інфекцію.

Є й інші, ще більш вагомі для аденських класик втрати. Виявилося, що на Турі Країни Басків Бен Хілі зламав хребець, для нього весняна частина сезону завершена. А ось Том Підкок щойно відновився після травм, отриманих на Турі Каталонії, і хоче встигнути повернути собі оптимальну форму до Льєж – Бастонь – Льєж. Для цього британцеві потрібно більше гоночних днів: він пропустить Амстел Голд Рейс і Флеш Валлонь і, натомість, виступить на Турі Альп.

– Soudal Quick Step наприкінці сезону припинить співпрацю зі знаменитим виробником велосипедів Specialized, яка триває з 2012 року. До цього бельгійська команда також ганялася на велосипедах цієї марки в 2007 -–2009 роках. У ролі постачальника велосипедів для Soudal Quick Step Specialized замінить Merida, яка повертається у пелотон Світового туру після річної перерви. Що стосується Specialized, но ходять чутки, що компанія планує вийти з ринку шосейних велосипедів.

Окрім переходу на Merida, Soudal Quick Step також планує підписати британця Бена Тернера з Ineos Grenadiers.

– Відомому в минулому італійському спринтеру Даніло Наполітано загрожує 4-річна заборона на діяльність, пов'язану з професійним велоспортом. Його звинувачують у зберіганні заборонених речовин і спробах ввести їх спортсмену. Ймовірне порушення стосується періоду роботи Наполітано спортивним директором скромної команди Salus Seregno.

– Травми, які отримав Мікель Ланда внаслідок падіння на Турі Країни Басків, виявилися доволі серйозними. Участь лідера Soudal Quick Step у Джиро д'Італія під великим питанням. Навіть якщо баску вдасться вийти на старт "Корса роза", то навряд чи його форма буде оптимальною.