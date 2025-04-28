Дев’ятий Монумент Погачара, фіаско Евенепула на Льєж – Бастонь – Льєж

Гонки тижня

23 квітня – Флеш Валлонь (Бельгія)

У 2025 році Флеш Валлонь мала хороші шанси вперше за більш ніж 20 років завершитися не традиційним спринтом у гору з пелотону на Мур де Уї, а результативною ранньою атакою – присутність у гонці Тадея Погачара та Ремко Евенепула дозволяла розраховувати на такий сценарій. Проте ці очікування не виправдалися, і в підсумку Флеш Валлонь завершилася так, як і зазвичай.

Хоча варто зазначити, що команди Погачара та Евенепула, UAE Emirates і Soudal Quick Step багато працювали в пелотоні для того, щоби зробити гонку максимально важкою, та влаштували доволі суттєву селекцію: до підніжжя заключного підйому на Мур де Уї основна група приїхала значно меншою, ніж зазвичай.

І це, напевно, вплинуло на те, який розгром своїм суперникам влаштував Погачар на Мур де Уї. Словенець, не встаючи з сідла, немов на мотоциклі втік від усіх, і на фініші привіз найближчому переслідувачу 10 секунд: рекорд для Флеш Валлонь, якщо брати до уваги лише ті роки, коли доля перемоги в гонці вирішувалася з пелотону. Хоч ранньої атаки від Погачара ми так і не дочекалися, гонку він виграв все одно дуже переконливо.

🤯 Nadie había ganado #FlècheWallonne desde tan lejos en la era moderna



🌈🏆 Tadej Pogacar vence por segunda vez en Huy con una arrancada 𝐓𝐑𝐄𝐌𝐄𝐁𝐔𝐍𝐃𝐀



📺 Lo viviste en Eurosport y @StreamMaxES#LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/N2kKJBSfAC — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 23, 2025

Погачар став лише п’ятим гонщиком у історії, який виграв Флеш Валлонь у статусі чинного переможця Тур де Франс. До нього це вдавалося лише Фаусто Коппі, Ферді Кюблеру, Едді Мерксу та Бернару Іно, двом останнім – по два рази. Сумарно Тадей здобув свою 73-тю перемогу на рівні Світового туру та вийшов у лідери за цим показником серед гонщиків, які завершили кар’єру після 2010 року або продовжують свої виступи.

Що цікаво, у свої 26 років Погачар став наймолодшим гонщиком, який потрапив у топ-10 цьогорічної Флеш Валлонь. Чергова яскрава ілюстрація тому, наскільки "помолодшав" велоспорт у сучасну епоху.

Тадей Погачар x.com/flechewallonne

А ось Евенепулу селективна Флеш Валлонь не принесла жодних дивідендів, і Ремко у підсумку фінішував лише дев’ятим. Якщо Погачару з його потужним панчем у гору не було необхідності йти в ранню атаку, то бельгійцеві точно варто було би ризикнути.

Вдруге поспіль віцечемпіоном Флеш Валлонь став Кевін Воклен. 24-річний французький талант із Arkea явно любить цю гонку та має чудові шанси виграти її у майбутньому. Щоправда, зробити це в очній боротьбі з Погачаром буде неймовірно важко, тому потрібно буде вичікувати рік, у який словенець із тих чи інших причин Флеш Валлонь пропустить.

Кевін Воклен, Тадей Погачар і Том Підкок x.com/flechewallonne

Топ-3 замкнув Том Підкок. Хороший результат британця, проте не покидає враження того, що висновки про якісний скачок у його кар’єрі після переходу в Q36.5 були передчасними. Одразу двох гонщиків у топ-6 делегувала Bahrain Victorious: Ленні Мартінес і Сантьяго Буйтраго посіли четверте та шосте місця відповідно. Між ними у підсумковому протоколі розташувався Бен Хілі, який цього разу не йшов у ранні самовбивчі атаки, які він так полюбляє.

Розчарував Тібо Ніс, якого розглядали як одну із головних загроз Погачару на випадок розв’язки із пелотону. Проте талановитий бельгієць фінішував лише восьмим: на топових гонках від поки що дуже часто не дотягує до рівня очікувань. Запасного варіанту в Lidl Trek на Флеш Валлонь не було: Маттіас Ск’єлмосе неприємно впав і зійшов із дистанції за 41 км до фінішу.

27 квітня – Льєж – Бастонь – Льєж (Бельгія)

Дуелі не вийшло: Тадей Погачар виграв Льєж – Бастонь – Льєж практично без боротьби. Словенець атакував рівно там, де від нього всі цього і очікували – на Кот де ля Редут за 35 км до фінішу та з неймовірною легкістю назавжди втік від усіх своїх суперників. Склалося враження, що навіть сам гонщик UAE Emirates був здивований тим, настільки легко йому вдалося позбутися усіх суперників.

🚀 @TamauPogi part en solo dans la côte de la Redoute !



🚀 @TamauPogi goes solo on the côte de la Redoute ! pic.twitter.com/JCauzzcyba — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 27, 2025

Ремко Евенепул, якого називали дуельним суперником Погачара перед Льєж – Бастонь – Льєж, гонку провалив. Коли в телетрансляції показали, наскільки низько по пелотону знаходився бельгієць на початку штурму Редуту, здавалося, що капітан Soudal Quick Step про повторює помилки Амстела та знову губиться в позиційній боротьбі у вирішальний момент гонки.

Проте реальність виявилася значно банальнішою: Ремко був просто не готовий фізично до боротьби за високі місця, не кажучи вже про те, щоби кинути виклик самому Погачару. На вершині Редуту він знаходився лише у третьому осколку пелотону. Згодом Евенепулу вдалося перекластися в другий шматок основної групи. Проте, як виявилося згодом, зробив це Ремко буквально на останніх зусиллях і радше на ураженому самолюбстві.

За 14 км до фінішу бельгієць буквально став під час проходження Кот де ля Рош-о-Фокон і назавжди випав із пелотону. Криза Ремко виявилася доволі глибокою: він фінішував 59-м із відставанням у 3 хвилини і 11 секунд.

x.com/flechewallonne

Що ж стало причиною такого оглушливого провалу дворазового олімпійського чемпіона? Думаю, все ж далася взнаки зимова травма та неоптимальна підготовка до сезону. Так, у перших двох гонках після повернення, Флеш Брабасонн і Амстел Голд Рейс, Евенепул виглядав дуже сильно. Проте до такого випробування, як чотири важких класичних одноденки за 10 днів його недотренований організм готовий не був. Впродовж арденського тижня з кожною наступною гонкою він виглядав усе гірше, і провал на Льєж – Бастонь – Льєж став закономірним результатом страждань бельгійця.

Утім, ніякої трагедії з цього провалу робити не варто. Клас Евенепула як одного із найкращих гонщиків світу сумнівів не викликає, часу для того, щоби оптимально підготуватися до Тур де Франс у нього більш ніж достатньо. Хоча доцільність старту в Турі Романдії всього через день після такого важкого виступу на Льєж – Бастонь – Льєж викликає резонні запитання.

Після атаки Погачара від пелотону відділилася група переслідувачів у складі Тома Підкока, Бена Хілі, Жуліана Алафіліппа та Джуліо Чікконе. Зачепитися за це формування намагався і ще один гонщик Lidl Trek, Тібо Ніс. На Рош-о-Фокон італієць, який буквально перед Льєж – Бастонь – Льєж вдало (перемога на етапі та четверте місце у загальному заліку) проїхав Тур Альп, пішов у атаку та поїхав у парі з Хілі, в той час як Алафіліппа та Підкока пелотон проковтнув.

Саме Чікконе та Хілі забрали ще два місця на подіумі, у фінішному спринті сильнішим виявився італієць. За Хілі приємно: свою прекрасну форму цієї весни він таки зумів конвертувати у справді топовий результат – подіум Монументу. Гонщик EF Education EasyPost став лише четвертим ірландцем в історії, хто піднімався на подіум Монументу. До нього це робили Стівен Роч, Шон Келлі та Ден Мартін. Lidl Trek в цілому провів дуже сильну гонку: окрім Чікконе, у топ-6 фінішували також Тібо Ніс і Андреа Баджолі.

Джуліо Чікконе, Тадей Погачар і Бен Хілі x.com/LiegeBastogneL

Позаду трійки призерів гонка виявилася дуже неселективною – дається взнаки спрощений варіант маршруту, який використовується з 2019 року. У підсумку на фініш приїхала основна група з 39 чоловік, спринт із якої за четверте місце виграв Сімоне Веласко. Італієць приніс XDS Astana чергові важливі очки у боротьбі за виживання у Світовому турі. Команда Олександра Вінокурова у поточному сезоні перемагає не надто часто, проте такі потрібні очки набирає дуже ефективно.

Вчергове провалився Максім Ван Гілс, який зійшов ще на самому початку гонки через погане самопочуття. Бельгієць, який став однією з головних зірок минулого весняного сезону, цього разу класичну кампанії повністю провалив. Дороговартісний бельгієць, якого Red Bull Bora з такими боями вирвала із лап Lotto, поки що абсолютно не виправдовує покладених на нього сподівань.

Ну а Погачар встановив чергову порцію історичних досягнень. Тадей виграв свій дев’ятий Монумент за кар’єру та зрівнявся за цим показником із такими легендами як Костанте Джирарденго, Фаусто Коппі та Шон Келлі. Попереду лише два бельгійці – Едді Мекрс і Роджер Де Фламінк із 19 і 11 перемогами відповідно.

Погачар фінішував на подіумі в кожному з чотирьох перших Монументів сезону. Окрім нього, в світовому пелотоні немає жодного гонщика, який би навіть взяв участь в усіх цих чотирьох гонках. З урахуванням ще й минулого сезону, Тадей фінішував на подіумі в шести Монументах поспіль – такого не вдавалося жодному гонщику в історії. Взяти Великий шолом арденських класик йому не вдалося, проте словенець став першим із часів Якоба Фугльсанга в 2019 році, кому вдалося в усіх трьох піднятися на подіум.

Тадей Погачар x.com/LiegeBastogneL

Капітан UAE Emirates став другим гонщиком в історії, хто в один сезон виграв обидва бельгійських Монументи – Тур Фландрії та Льєж – Бастонь – Льєж. До нього це вдавалося лише Едді Мерксу в 1969 і 1975 роках. Погачар – лише третій гонщик у історії, якому вдалося виграти щонайменше два Монументи у трьох сезонах поспіль. Окрім нього, таке досягнення підкорялося лише все тому ж Мерксу та ще одному чинному гонщику, Матьє Ван дер Пулу. What a time to live!

Що цікаво, нідерландські велогонщики за відсутності Матьє провалилися. Найкращим із представників Нідерландів став Кун Бауманн – 73 місце. Це антирекорд нідерландського велоспорту за всю історію Льєж – Бастонь – Льєж.

Дайджест новин

– Проект велосипедної Суперліги можуть офіційно оформити ще до початку цьогорічного Тур де Франс. Сама серія від One Cycling може стартувати вже у 2026 році. Інвестори з Саудівської Аравії гарантують командам 1 мільйон євро на рік.

У проекті зацікавлені 11 із 18 команд Світового туру, щоправда, серед них немає таких грандів як UAE Emirates чи Alpecin Deceuninck. У календар Суперліги можуть увійти гонки італійської компанії RCS Sport на чолі з Джиро д’Італія, а також фламандські класики, які проходять під егідою організації Flanders Classic. Французи з ASO поки що до проекту приєднуватися не хочуть, як і французькі команди Світового туру. Також приєднуватися до проекту наразі не планують XDS Astana, Movistar, Jayco — AlUla та Picnic — PostNL.

Також планується створити чотири нових гонки на чотирьох різних континентах, одна із них – у Саудівській Аравії. Кінцева мета Суперліги – щоби її команди-учасники брали участь лише у гонках, які входять у цю серію. SRJ Sports Investments, дочірня компанія Інвестиційного фонду Саудівської Аравії (PIF), готова інвестувати у проект 270 мільйонів євро за три роки.

– Йонас Вінгегор повністю відновився після травми та розпочав підготовку до Тур де Франс. Наразі він працює над своєю посадкою в аеродинамічному тунелі в Ольборзі. Далі у нього запланований високогірний збір на Сьєрра Неваді, виступ на червневому Критеріумі Дофіне та ще один тренувальний збір у Тіні (французькі Альпи) безпосередньо перед стартом "Великої петлі".

Йонас Вінгегор instagram.com/teamvisma_leaseabike

– Red Bull Bora оголосила про те, що 21-річний шотландський талановитий спринтер Каллум Торнлі з наступного сезону виступатиме не за молодіжну, а за дорослу команду проекту. Він уже дебютував за неї на початку нинішньої кампанії на іспанських одноденках Трофео Кальвія та Трофео Пальма та португальській багатоденці Вольта Альгарве.

– Гонщик Visma Lease a Bike Тіш Беноот отримав щедру пропозицію щодо трирічного контракту від Decathlon AG2R La Mondiale. Повідомляється, що бельгієць готовий цю пропозицію прийняти.

– 22-річний американець Люк Ламперті готовий покинути Soudal Quick Step. Його дуже хоче бачити у себе в складі EF Education EasyPost. Сам Ламперті може погодитися на трансфер.

– У команди Arkea виникли серйозні проблеми з пошуком спонсора на наступний сезон, проект знаходиться на грані зникнення. Менеджер команди Еммануель Убер зізнався, що команда "у смертельній небезпеці".

Наступний тиждень

29 квітня – 4 травня – Тур Романдії (Швейцарія)

Сезон весняних класик позаду, проте Світовий тур на цьому не запиняється. Цього тижня у Швейцарії відбудеться багатоденка Тур Романдії. Дехто сприймає її як фінальну репетицію Джиро д’Італія, проте багато генеральщиків все ж побоюються її їхати через те, що вона в календарі розташована занадто близько до "Корса роза".

Маршрут Туру Романдії цього року традиційний: один гірський етап, дві розділки та три горбистих етапи, на яких основні труднощі рельєфу розташовані далеко від фінішу, що дає шанси спринтерам. Розпочнеться все 3-кілометровим рівнинним прологом у Сан-Ім’є.

Маршрут прологу Туру Романдії-2025 procyclingstats.com

Після цього – два горбистих етапи з рівнинною розв’язкою, на яких можуть отримати свої шанси спринтери або учасники відриву. Схожим буде і третій (пролог у нумерацію не входить) етап до Коссоне, проте фініш у пригорок точно виведе чистих спринтерів з гри.

Четвертий етап – вирішальна гірська битва з традиційним фінішем у Тіоні на висоті 2091 м над рівнем моря. 20,2 км із середнім градієнтом у 7,7% – характеристики фінального підйому вражають та можуть подарувати великі розриви.

Маршрут 4 етапу Туру Романдії-2025 procyclingstats.com

Остаточно загальний залік сформується в останній день гонки, коли відбудеться 17-кілометрова розділка з пагорбом на другій половині дистанції. Траса розділки пролягатиме вздовж Женевського озера, тому фактор вітру також може зіграти вагому роль.

Маршрут 5 етапу Туру Романдії-2025 procyclingstats.com

На папері головним фаворитом Туру Романдії можна вважати Ремко Евенепула: він і за класом гонщик №1 у стартовому протоколі гонки, та і маршрут із двома розділками йому чудово підходить. Проте провал на Льєж – Бастонь – Льєж викликав багато запитань щодо поточної форми лідера Soudal Quick Step, тому його перспективи слід оцінювати дуже обережно. Не виключений ні схід з гонки, ні переключання на боротьбу за окремі етапи – перш за все, розділки.

Головний суперник Евенепула та прихований фаворит – Жоау Алмейда, який нещодавно виграв Тур Країни Басків. Якщо винести за дужки бельгійця як невідому величину, то з усього пулу претендентів на загальний залік Туру Романдії саме португальський гонщик UAE Emirates – беззаперечно найкращий роздільщик, що одразу дає йому фору в боротьбі з прямими конкурентами. У свєму розпорядженні Жоау матиме таких сильних помічників як Джей Вайн, Пабло Торрес, Фелікс Гросшартнер і Ян Крістен. Захищатися із таким гірським поїздом буде значно простіше.

Жоау Алмейда instagram.com/joao.almeida.cyclist

За своїм класом здатен боротися за найвищі місця Кіан Уйтдебрукс із Visma Lease a Bike. Проте його стан після березневих проблем із серцем на Тіррено – Адріатико залишається загадкою. Також важко оцінювати шанси капітана Lotto Леннерта Ван Етвелта, який продовжує змагатися з переломом ноги.

Сильний склад привезла Ineos Grenadiers. Головною ставкою команди буде Карлос Родрігес, запасний варіант – Лауренс Де Плюс, який у березні став шостим на Турі Каталонії. Також у складі британської команди буде Герейнт Томас, який проводить свій прощальний сезон у кар’єрі. Хоча останніми роками британський ветеран на тижневих багатоденках не вражає.

А ось Red Bull Bora при всій ширині вибору генеральщиків у ростері привезла на Тур Романдії доволі скромний склад. Настільки скромний, що єдиний потенційний претендент на загальний залік – це Олександр Власов, який проводить, напевно, найслабкіший сезон у кар’єрі. Єдиною надією Lidl Trek буде Тао Геогеган Харт, який все ніяк не може набрати оптимальну форму після перелому стегна два роки тому.

Прекрасну весну проводить Ленні Мартінес, який цілком може поборотися за подіум, проте навряд чи за щось більше – француз недостатньо сильний у розділці. Те саме можна сказати і про капітана його колишньої команди Groupama FDJ, Давіда Годю. А ось у Люка Плаппа із Jayco AlUla з розділкою все гаразд. Проблема австралійця в іншому: після вдалого старту сезону на домашньому Турі Даун Андер його форма знову пішла на спад, і на початку квітня він провалився навіть на такій скромній гонці, як Тур Греції.

Ленні Мартінес instagram.com/lennymrtz

У складі Cofidis приїдуть Йон Ісагірре та Емануель Бухманн, хоча обидва у поточному сезоні поки що виглядають вкрай слабко. Капітаном Movistar буде Пабло Кастрільо, хоча слабка розділка іспанського новачка команди Еусебіо Унсуе навряд чи дозволить йому поборотися за найвищі місця.

Цілий десант мисливців за очками висадить на Турі Романдії XDS Astana. Тут вам і Харольд Техада із Серхіо Ігітою, і Клеман Шампуссен, і Лоренцо Фортунато, який готується до Джиро д’Італія. Усі вони можуть боротися за перемоги на горбистих і навіть високогірних етапах, проте сильних роздільників серед них немає. У загальному заліку найцікавішими виглядають перспективи Техади.

На спринтерських етапах головним фаворитом буде одне із відкриттів поточного сезону, британський вундеркінд Меттью Бреннан із Visma Lease a Bike. У розділках, окрім Евенепула та Алмейди, поборотися за перемоги може дует із Groupama FDJ – Штефан Кюнг і Ремі Каванья. Фаворитом прологу можна вважати ще одного місцевого роздільщика, Штефана Біссерггера, який любить саме короткі індивідуальні гонки. На горбистих етапах можуть перемогти його партнери по Decathlon Ag2r Бенуа Конефруа та Андреа Вендраме.