Сейксас виграв Флеш Валлонь-2026

Французький велогонщик команди Decathlon CMA CGM Поль Сейксас став переможцем другої арденської класики сезону-2026 – бельгійської одноденки Флеш Валлонь, дистанція якої склала 201 км.

Маршрут Флеш Валлонь-2026 procyclingstats.com

Доля гонки вкотре вирішувалася на заключному підйомі Мюр де Уї. Сейксас на 3 секунди випередив швейцарця Мауро Шміда з Jayco AlUla та британця Бена Талетта з Visma Lease a Bike. 19-річний француз став наймолодшим у історії переможцем Флеш Валлонь.

Paul Seixas conquers the mighty Mur de Huy 🙌⚡️



The young Frenchman continues to impress this season! 🫡 pic.twitter.com/vOdLvl43cD — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 22, 2026

Підсумкові результати:

Нагадаємо, 19 квітня першу арденську класику сезону, Амстел Голд Рейс, виграв Ремко Евенепул. Він Флеш Валлонь-2026 пропускав.

Триптих арденських класик завершиться у неділю, 26 квітня, четвертим Монументом сезону, легендарною бельгійською одноденкою Льєж – Бастонь – Льєж.