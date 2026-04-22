Сейксас виграв Флеш Валлонь-2026

Олег Дідух — 22 квітня 2026, 17:37
Поль Сейксас
Getty Images

Французький велогонщик команди Decathlon CMA CGM Поль Сейксас став переможцем другої арденської класики сезону-2026 – бельгійської одноденки Флеш Валлонь, дистанція якої склала 201 км.

Маршрут Флеш Валлонь-2026
Доля гонки вкотре вирішувалася на заключному підйомі Мюр де Уї. Сейксас на 3 секунди випередив швейцарця Мауро Шміда з Jayco AlUla та британця Бена Талетта з Visma Lease a Bike. 19-річний француз став наймолодшим у історії переможцем Флеш Валлонь.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, 19 квітня першу арденську класику сезону, Амстел Голд Рейс, виграв Ремко Евенепул. Він Флеш Валлонь-2026 пропускав.

Триптих арденських класик завершиться у неділю, 26 квітня, четвертим Монументом сезону, легендарною бельгійською одноденкою Льєж – Бастонь – Льєж.

