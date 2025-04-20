Ск’єлмосе сенсаційно обіграв Погачара на Амстел Голд Рейс
Данський велогонщик команди Lidl Trek Маттіас Ск’єлмосе став переможцем першої арденської класики сезону – нідерландської Амстел Голд Рейс. Гонщики подолали 256 км з Мастріхта до Берг ен Терблейт.
У фінішному спринті Ск’єлмосе сенсаційно обіграв двох суперзірок сучасного велоспорту – словенця Тадея Погачара з UAE Emirates і бельгійця Ремко Евенепула з команди Soudal Quick Step.
Спринт з пелотону за четверте місце виграв ще один представник Бельгії, Воут Ван Арт із Visma Lease a Bike. Минулорічний переможець, британець Том Підкок із Q36.5, фінішував дев’ятим.
Підсумкові результати:
Друга з трьох арденських класик, бельгійська Флеш Валлонь, відбудеться в середу, 23 квітня.
Раніше повідомлялося про те, що результати української велогонщиці Валерії Кононенко анулювали через порушення антидопінгових правил.