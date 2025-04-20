Ск’єлмосе сенсаційно обіграв Погачара на Амстел Голд Рейс

Данський велогонщик команди Lidl Trek Маттіас Ск’єлмосе став переможцем першої арденської класики сезону – нідерландської Амстел Голд Рейс. Гонщики подолали 256 км з Мастріхта до Берг ен Терблейт.

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У фінішному спринті Ск’єлмосе сенсаційно обіграв двох суперзірок сучасного велоспорту – словенця Тадея Погачара з UAE Emirates і бельгійця Ремко Евенепула з команди Soudal Quick Step.

MATTIAS SKJELMOSE HAS JUST WON AMSTEL GOLD! 😲



The Dane beats Tadej Pogacar AND Remco Evenepoel in a thrilling sprint finish! pic.twitter.com/F7HL9uDgCK — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 20, 2025

Спринт з пелотону за четверте місце виграв ще один представник Бельгії, Воут Ван Арт із Visma Lease a Bike. Минулорічний переможець, британець Том Підкок із Q36.5, фінішував дев’ятим.

Підсумкові результати:

Друга з трьох арденських класик, бельгійська Флеш Валлонь, відбудеться в середу, 23 квітня.

Раніше повідомлялося про те, що результати української велогонщиці Валерії Кононенко анулювали через порушення антидопінгових правил.