Погачар виграв Мілан – Сан Ремо на зламаному велосипеді

Зірковий словенський велогонщик Тадей Погачар виграв Мілан – Сан Ремо-2026 на зламаному велосипеді.

Про це в коментарі Delo.si повідомив його механік Боштьян Кравчнік.

За 32 км до фінішу гонки Погачар потрапив у завал, в результаті якого отримав помітні подряпини на лівій нозі та плечі. Проте після гонки виявилося, що ушкодження при падінні отримав не лише сам словенець, а і його велосипед.

"Лише після остаточного огляду ми зрозуміли, що Тадей фінішував на тріснутій рамі. Задня вилка була пошкоджена, але, на щастя, вона залишилася цілою. Якби Тадей знав справжній стан велосипеда, він би ніколи не спускав так агресивно", – заявив Кравчнік.

Нагадаємо, 21 березня Погачар з шостої спроби зумів підкорити Мілан – Сан Ремо. Тепер єдиним із 5 Монументів, які Тадей ще не вигравав, залишається Париж – Рубе.