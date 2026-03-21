Погачар в героїчному стилі вперше в кар’єрі виграв Мілан – Сан Ремо
Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем першого Монументу сезону 2026 року, легендарної італійської одноденки Мілан – Сан Ремо, дистанція якої склала 298 км.
Чинний чемпіон світу в фінішному спринті випередив британця Тома Підкока з команди Pinarello Q36.5 Топ-3 з відставанням у 4 секунди замкнув бельгієць Воут Ван Арт із Visma Lease a Bike.
Для Погачара це перша в кар'єрі перемога на Мілан – Сан Ремо. У попередні два роки він посідав на цій гонці третє місце. Зазначимо, що за 32 кілометри до фінішу в пелотоні трапився завал, у якому постраждали, зокрема, Погачар і Ван Арт. Їм довелося наздоганяти пелотон перед підйомом Чіпресса.
Минулорічний і дворазовий переможець гонки, нідерландець Матьє Ван дер Пул із Alpecin Deceuninck, посів лише восьме місце.