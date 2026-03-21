Погачар в героїчному стилі вперше в кар’єрі виграв Мілан – Сан Ремо

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем першого Монументу сезону 2026 року, легендарної італійської одноденки Мілан – Сан Ремо, дистанція якої склала 298 км.

Чинний чемпіон світу в фінішному спринті випередив британця Тома Підкока з команди Pinarello Q36.5 Топ-3 з відставанням у 4 секунди замкнув бельгієць Воут Ван Арт із Visma Lease a Bike.

Для Погачара це перша в кар'єрі перемога на Мілан – Сан Ремо. У попередні два роки він посідав на цій гонці третє місце. Зазначимо, що за 32 кілометри до фінішу в пелотоні трапився завал, у якому постраждали, зокрема, Погачар і Ван Арт. Їм довелося наздоганяти пелотон перед підйомом Чіпресса.

How costly might this moment be as Tadej Pogačar falls just a few kilometres from the Cipressa — the group also includes Biniam Girmay and Wout van Aert! 😮 pic.twitter.com/yelICXaRiK — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 21, 2026

Минулорічний і дворазовий переможець гонки, нідерландець Матьє Ван дер Пул із Alpecin Deceuninck, посів лише восьме місце.

Mathieu van der Poel is dropped on the Poggio as Tadej Pogačar accelerates — and Tom Pidcock goes with him! 😮 pic.twitter.com/jztvxoWPeB — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 21, 2026

Підсумкові результати: