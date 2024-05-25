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Нестримний Погачар: Словенець здобув перемогу на 20 етапі Джиро д'Італія

Владислав Уткін — 25 травня, 18:58
Нестримний Погачар: Словенець здобув перемогу на 20 етапі Джиро д'Італія

Відбувся 20 етап велобагатоденки Джиро д’Італія-2024. Перемогу здобув словенський гонщик UAE Emirates Тадей Погачар.

Словенець знову домінував на гірському етапі, обігнавши одноосібного лідера Джуліо Пелліццарі на другому з двох підйомів на Монте-Граппу, а потім вирвався вперед до фінішу в Бассано-дель-Граппа.

Дані Мартінес фінішував другим, завоювавши свій перший подіум на турі, а Герант Томас став третім.

Відтак Погачар здобув свою сьому перемогу на турі та зберіг лідерську рожеву майку після 20 етапів Джиро.

Нагадаємо, напередодні італійський велогонщик команди Decathlon AG2R La Mondiale Андреа Вендраме виграв 19 етап.

Джиро д'Італія Тадей Погачар

Джиро д'Італія

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