Критеріум Дофіне. Погачар декласував суперників у горах

Словенський велогонщик Тадей Погачар став переможцем шостого етапу престижної французької багатоденки Світового туру Критеріум Дофіне. Для нього це друга перемога на нинішній багатоденці – раніше він виграв перший етап. Сьогодні, 13 червня, гонщики подолали 127 км гірського етапу з Вальсерона до Комблу.

Маршрут 6 етапу Критеріума Дофіне-2025 criterium-du-dauphine.fr

Погачар завдяки атаці на фінальному підйомі більш ніж на одну хвилину випередив данця Йонаса Вінгера із Visma Lease a Bike. Топ-3 замкнув німець Флоріан Ліповітц із Red Bull Bora. Бельгієць Ремко Евенепул із Soudal Quick Step фінішував п’ятим і віддав Погачару жовту майку лідера загального заліку.

Результати шостого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 12 червня, 5 етап виграв Джейк Стюарт. Завтра, 14 червня, в рамках 7 етапу гонщики подолають 133 км гірської дистанції з Гран Егебланш до Вальмейньє.