Критеріум Дофіне. Погачар декласував суперників у горах
Словенський велогонщик Тадей Погачар став переможцем шостого етапу престижної французької багатоденки Світового туру Критеріум Дофіне. Для нього це друга перемога на нинішній багатоденці – раніше він виграв перший етап. Сьогодні, 13 червня, гонщики подолали 127 км гірського етапу з Вальсерона до Комблу.
Погачар завдяки атаці на фінальному підйомі більш ніж на одну хвилину випередив данця Йонаса Вінгера із Visma Lease a Bike. Топ-3 замкнув німець Флоріан Ліповітц із Red Bull Bora. Бельгієць Ремко Евенепул із Soudal Quick Step фінішував п’ятим і віддав Погачару жовту майку лідера загального заліку.
Результати шостого етапу:
Загальний залік:
Вчора, 12 червня, 5 етап виграв Джейк Стюарт. Завтра, 14 червня, в рамках 7 етапу гонщики подолають 133 км гірської дистанції з Гран Егебланш до Вальмейньє.