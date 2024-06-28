Погачар: Це було неймовірно

Словенський велогонщик команди UAE Team Emirates Тадей Погачар вважає перемогу на Джиро д’Італія-2024 неймовірною.

Його слова передає UAE Team Emirates.

"Перемога на Джиро д'Італія — це неймовірний досвід, який я завжди буду зберігати в пам'яті. Для мене це багато значило, адже я вперше брав тут участь. Виграти так, як ми це зробили, було однією з моїх найбільших перемог на сьогодні. Я був щасливий, що зміг відсвяткувати з командою. Вони багато значать для мене, ми як сім'я, і це був особливий момент з ними. Мені дуже сподобалося, це було неймовірно!", — сказав велосипедист.

Нагадаємо, раніше Погачар висловився про тиск від Тур де Франс.