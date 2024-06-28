Погачар: Діаманти створюються під тиском

Словенський велогонщик команди UAE Team Emirates Тадей Погачар вважає, що тиск від гонки зробить його тільки сильнішим.

Його слова передає UAE Team Emirates.

"Всі думають, що я буду вигравати Тур щороку, але я не виграв останні два. Очевидно, що тиск тут завжди є, це найбільша велогонка у світі. З кожним роком я стаю більш зрілим і вчуся на досвіді та помилках. Я ніколи не припиняю вдосконалюватися ментально і фізично, і вважаю, що я на правильному шляху.

Коли я не буду більше розважатися на велосипеді, тоді, можливо, я піду на пенсію, але до того я хочу веселитися якомога довше. Я почуваюся добре, але подивимось, діаманти створюються під тиском.

Минулого року я посів третє місце на Чемпіонаті світу, і я хотів би спробувати ще раз. Мені дуже подобається цьогорічна траса, Швейцарія — гарна країна, там мають бути хороші дороги та приємні невеликі підйоми, це буде важка гонка", — сказав Тадей.

Нагадаємо, раніше Погачар заявив, що не ставить перед собою мету виграти кожен Гранд-тур 2024.