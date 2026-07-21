Тур де Франс. Евенепул здобув другу перемогу поспіль, Ліповітц зійшов

Бельгійський велогонщик команди Red Bull Bora Ремко Евенепул став переможцем 16 етапу Тур де Франс-2026 – гонки з роздільним стартом на 26 км з Евіана до Тонон-ле-Бен.

Маршрут 16 етапу letour.fr

Евенепул на 28 секунди випередив лідера загального заліку Туру, словенця Тадея Погачара з UAE Emirates. Топ-3 замкнув данець Маттіас Ск'єлмосе з Lidl Trek.

Для Евенепула це друга перемога поспіль на Турі-2026: перед днем відпочинку він виграв 15 етап. Партнер бельгійця по Red Bull Bora та третій призер минулорічного Тур де Франс, німець Флоріан Ліповітц, зійшов внаслідок падіння під кінець дистанції.

La dura caída que ha obligado a Lipowitz, quinto de la general, a abandonar el Tour de Francia.#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/9UMKzmF4SA — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 21, 2026

Провалив гонку капітан Lidl Trek Хуан Аюсо: іспанець показав лише 15-й результат із відставанням у 2 хвилини та 22 секунди. Погачар впевнено зберіг лідерство у загальному заліку.

Результати 16 етапу:

Загальний залік:

У середу, 22 липня, в рамках 17 етапу гонщики подолають 175 км горбистої дистанції з Шамбері до Вуарона.