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Тур де Франс. Карапас із відриву переміг у Альпах

Олег Дідух — 23 липня 2026, 18:44
Тур де Франс. Карапас із відриву переміг у Альпах
Річард Карапас
x.com/LeTour

Еквадорський велогонщик команди EF Education EasyPost Річард Карапас став переможцем 18 етапу Тур де Франс-2026. У четвер, 23 липня, гонщики подолали 185 км дистанції з Вуарону до гірського фінішу на Орсієр-Мерлетт у Альпах.

Маршрут 18 етапу
Маршрут 18 етапу
letour.fr

У боротьбі з відриву завдяки пізній атаці Карапас на 45 секунд випередив швейцарця Мауро Шміда з команди Jayco AlUla та американця Маттео Йоргенсона з Visma Lease a Bike. Для Карапаса це друга в кар'єрі перемога на етапі Туру, першу він здобув у 2024 році. Еквадорець піднявся на 10 місце в загальному заліку.

У пелотоні важливих подій не відбулося. Словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates зберіг жовту майку лідера загального заліку. Втім, по ходу етапу словенець втратив партнера по команді, американця Брендона Макналті, який зійшов з Туру через хворобу.

Результати 18 етапу:

Загальний залік:

Напередодні 17 етап виграв Яспер Філіпсен. У п'ятницю, 24 липня, в рамках 19 етапу гонщики подолають 128 км гірського етапу з Гапа до фінішу на легендарному підйомі Альп д'Уез.

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Тур де Франс

Тур де Франс. Філіпсен переміг із відриву
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