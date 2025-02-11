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Погачар може у 2025 році дебютували на Париж – Рубе

Олег Дідух — 11 лютого 2025, 18:29
Погачар може у 2025 році дебютували на Париж – Рубе
Тадей Погачар
x.com/TeamEmiratesUAE

Зірковий словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар може у 2025 році вперше в кар’єрі виступити на найпрестижнішій одноденній гонці світу, французькій Париж – Рубе, яка відбудеться у неділю, 13 квітня.

Про це повідомляє Eurosport.

Декілька днів тому Погачар разом із партнером по команді Тімом Велленсом був помічений на одній з ключових ділянок Париж – Рубе, в Аренберзькому лісі.

Пізніше спортивний директор UAE Emirates Фабіо Бальдато підтвердив, що минулої неділі, 9 лютого, Погачар і Велленс в рамках тренування проїхали значну частину дистанції Париж – Рубе: 165 км з 259, включно з усіма 58 км бруківки.

Сьогодні, 11 лютого UAE Emirates у себе в соцмережах опублікувала відео з тренування Погачара та Велленса.

Нагадаємо, Париж – Рубе – єдиний з п’яти Монументів, на якому 26-річний словенець ще не виступав жодного разу.

У січні відбулася презентація маршруту Джиро д’Італія-2025, Погачар не виключає своєї участі в гонці.

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