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Зірковий велогонщик пропустить Тур де Франс-2026

Олег Дідух — 17 червня 2026, 13:57
Зірковий велогонщик пропустить Тур де Франс-2026
Воут Ван Арт
teamvismaleaseabike.com

Бельгійський велогонщик Воут Ван Арт не візьме участі в Тур де Франс-2026 (4 – 26 липня).

Про це повідомляє пресслужба його команди, Visma Lease a Bike.

Причиною такого рішення стала травма ліктя, яку Ван Арт отримав на початку червня перед Туром Овернь-Рона-Альпи. На самій французькій багатоденці він виграв 5 етап, проте загалом його фізичний стан був незадовільним. Одразу після перемоги Воут зійшов із гонки.

Очікується, що у складі Visma Lease a Bike на Тур де Франс 31-річного бельгійця замінить норвежець Пер Странд Хагенес.

З початку своєї шосейної кар'єри в 2019 році Ван Арт жодного разу не пропускав Тур де Франс. Сумарно на "Великій петлі" він здобув 10 перемог на етапах, у 2022 році завоював зелену майку найкращого спринтера Туру.

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