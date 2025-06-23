Алмейда виграв Тур Швейцарії, скандал навколо Де Бондта. Підсумки тижня у велоспорт

Гонки тижня

15 – 22 червня – Тур Швейцарії

Після Критеріума Дофіне відбулася ще одна багатоденка, яка багатьма розглядається як генеральна репетиція Тур де Франс – Тур Швейцарії. Хоча цього року в плані якості та зірковості стартлиста вона своєму французькому конкуренту програвала дуже помітно.

Беззаперечним передстартовим фаворитом №1 Туру Швейцарії був Жоау Алмейда, він гонку в підсумку і виграв. Проте шлях португальця до цієї перемоги був зовсім не простим і не банальним. Вже на першому етапі він та його команда, UAE Emirates, відпустили дуже сильний відрив, у якому були такі гонщики, як Ромен Грегуар, Кевін Воклен, Жуліан Алафіліпп, Бен О’Коннор, Пабло Кастрільо, Леннард Кемна та інші.

Всі вони на тому етапі отримали по 2-3 хвилини переваги над Алмейдою та іншими генеральщиками. Відрив за мірками тижневої багатоденки дуже серйозний, тим більше, що цього року маршрут Туру Швейцарії був простішим, ніж зазвичай.

І UAE Emirates потрібно було докладати дуже багато зусиль на подальших етапах для того, щоби робити їх селективними та дозволяти Алмейді відігрувати втрачений у перший день час. Безумовно, це не могло не тішити простих уболівальників, яким було гарантовано видовище, проте самим собі гонщики UAE Emirates на рівному місці життя ускладнили дуже суттєво.

Жоау Алмейда Getty Images

У підсумку Алмейді та компанії вдалося вибратися з тієї ситуації, в яку вони самі себе загнали. Жоау в останній день Туру Швейцарії таки перехопив лідерство у загальному заліку. Сумарно португалець виграв три етапи багатоденки, хоча цілком міг усі 5: наприклад, якби наздогнали Квінна Сіммонса на п’ятому етапі. Проте чемпіон США видав дуже сильний перфоманс, і було б неправильно знецінювати його розмовами про те, що пелотон йому цю перемогу нібито подарував.

Тур Швейцарії-2025 за сценарієм у підсумку виявився схожим на Джиро д’Італія-2010, коли Іван Бассо і Liquigas також припустилися грубої тактичної помилки, відпустивши дуже сильний відрив із Карлосом Састре та Давідом Арройо, після чого героїчно відігрували велике відставання. Можна згадати і більш давній приклад: протистояння між Грегом Лемондом і Клаудіо К’яппуччі на Тур де Франс-1990.

Попри перемогу в загальному заліку, UAE Emirates проявила себе на Турі Швейцарії не з найкращого боку. Знову, як і на Джиро д’Італія, команда припустилася грубої тактичної помилки. Та й із дисципліною в команді були проблеми. Ян Крістен на домашній багатоденці відверто плював на командну тактику та ієрархію, і кілька разів ішов у атаки у той момент, коли у UAE Emirates були зовсім інші плани та завдання.

Всередині команди явно був конфлікт, і він навіть вийшов у публічну площину. Міккель Б’єрг після пізньої (і безуспішної) атаки Крістена на другому етапі, коли решта команди працювала на спринт Антоніу Моргаду, дозволив собі публічно розкритикувати Яна за ту атаку:

"Я був дуже здивований його атакою. Приємно бачити, що у нього хороші ноги, але трохи прикро, що він не знає, як нам допомогти", – заявив данець.

Уже далеко не вперше в UAE Emirates виникають тактичні помилки та проблеми із дотриманням внутрішньої ієрархії тих гонках, де відсутній Тадей Погачар. Хоча на минулорічному Тур де Франс Хуан Аюсо дозволяв собі нехтувати інтересами команди навіть за присутності словенця. Попри всю силу UAE Emirates і явний статус найсильнішої команди світу, внутрішніх проблем там вистачає.

Жоау Алмейда x.com/tds

Ну а особисто Алмейда видав дуже сильний перфоманс, і підтвердив свій статус явного претендента на подіум загального заліку Тур де Франс, навіть попри те, що на "Великій петлі" капітаном команди буде не він, а Погачар. До слова, перемога Алмейди стала для UAE Emirates ювілейною, 50-ю в поточному сезоні. Космічні цифри як для цієї стадії сезону.

Тривалий час здавалося, що нинішній Тур Швейцарії перетвориться на бенефіс французів і принесе Франції першу перемогу в загальному заліку багатоденки Світового туру з часів успіху Крістофа Моро на Критеріумі Дофіне далекого 2007 року. Перервати цю 18-річну чорну серію могли Ромен Грегуар, Кевін Воклен і Жуліан Алафіліпп, які опинилися у відриві дня на першому етапі та отримали суттєвий гандикап над більшістю грандів загального заліку.

Грегуар перший етап виграв і захопив лідерство в загальному заліку. Проте до боротьби із найсильнішими у великих горах Ромен виявився не готовим і за підсумками п’ятого етапу був змушений попрощатися із жовтою майкою, одразу вилетівши аж за межі топ-10 генеральної класифікації.

Того дня лідерство у нього перехопив Кевін Воклен. І гонщик Arkea B&B виявився для Алмейди значно міцнішим горішком. Воно і не дивно: Кевін був четвертим за силою гірником на нинішньому Турі Швейцарії та міг би боротися за призове місце навіть без отриманого на першому етапі гандикапу. А так Воклен тривалий час претендував навіть на перемогу, і віддав жовту майку лише на гірській розділці в останній день гонки.

x.com/tds

Що стосується третього француза, Жуліана Алафіліппа, то він на нинішньому Турі Швейцарії терпів рельєф майже як у найкращі роки, та цілком міг фінішувати на подіумі загального заліку. Проте гірська розділка на заключному етапі виявилася для дворазового чемпіона світу явним кризовим днем: він показав лише 40-й результат, програвши майже 4 хвилин, та відступив у генеральній класифікації аж на п’яте місце.

Втім, якщо винести за дужки невдачу в останній розділці, то в цілому виступ Алафіліппа на Турі Швейцарії справив дуже хороше враження. У такій формі зірковий гонщик Tudor Cycling цілком може боротися за перемоги на етапах Тур де Франс. Тим більше, цього року на "Великій петлі" етапів, які за рельєфом підходять Жуліану, буде достатньо. Настільки сильним Алафіліппа ми не бачили вже давно.

Дуже сильну гонку провів Оскар Онлі, який фінішував третім у загальному заліку та виграв гірський 5 етап у парному спринті у самого Алмейди. Найсильніша гонка у поточному сезоні для одного з головних відкриттів минулого року. Тепер буде дуже цікаво подивитися, чи зачепиться британський гонщик за загальний залік на Тур де Франс: у складі Picnic PostNL він буде головною (та єдиною) ставкою на генерал.

А ось Фелікса Галля відрив на першому етапі в підсумку залишив без подіуму загального заліку – обійти Воклена він так і не зумів, хоча в горах загалом був сильнішим за француза. Втім, на Тур де Франс австрійський гірник із Decathlon Ag2r їде сповнений оптимізмом: настільки сильного Галля ми не бачили з літа-2023, коли він був у найкращій формі в житті.

Фелікс Галль instagram.com/gall_felix

А ось хто вкотре розчарував, так це Бен О’Коннор, який також відібрався у результативний відрив дня на першому етапі. О’Коннор зразка минулого сезону після такого був би найбільш небезпечним суперником для Алмейди. Проте австралієць вкотре розчарував: він видав лише один солідний виступ у горах – на четвертому етапі, де фінішував третім.

Після того ми знову бачили все того ж блідого та слабкого Бена, яким він був протягом усього нинішнього сезону. Перехід із Decathlon Ag2r у Jayco AlUla поки що виглядає провальним рішенням для австралійця. Втім, на фоні таких слабких виступів у нинішньому сезоні, які ми бачили в його виконанні, сьоме місце в загальному заліку Туру Швейцарії – це вже успіх.

Провалився і Олександр Власов, який отримав, імовірно, останній у поточному сезоні шанс спробувати себе в ролі капітана Red Bull Bora на серйозній багатоденці. Втім, росіянин одразу втратив усі шанси в загальному заліку та переключився на полювання за окремими етапами. Виграти жоден із них не вдалося, проте в якості втішного призу Власов забрав майку гірського короля. Так, навесні можливості Олександра сковувала хвороба, проте списувати всі його провали тільки на неї до безкінечності не вийде.

Дайджест новин

– У доволі гучний скандал останніми днями потрапив Дріс Де Бондт. На вирішальному, 20 етапі Джиро д’Італія гонщик Decathlon Ag2r відібрався у відрив дня. На підйомі на Колле делле Фінестре гранди загального заліку наздогнали його, і багатьох здивувало, що він допомагав Річарду Карапасу з EF Education переслідувати Саймона Єйтса, хоча жодних раціональних причин допомагати еквадорцеві у нього не було.

Пізніше Де Бондт в інтерв’ю публічно зізнався, що перед етапом до нього підійшли представники EF Education і заявили, що, якщо він відбереться у відрив дня і потім допоможе їхньому капітану в потрібний момент, то американська команда запропонує йому контракт на наступний сезон. Бельгійця, чия угода з Decathlon Ag2r закінчується наприкінці поточного року, така пропозиція зацікавила, і в результаті в гонці він повів себе як додатковий гонщик EF Education.

Тепер розслідуванням цього інциденту зайнялася Комісія з етики Міжнародного союзу велосипедистів (UCI). Де Бондту загрожує суворе покарання, аж до дискваліфікації на один рік.

В цілому в таких проблемах Дріс може звинувачувати лише самого себе. Аналогічних ситуацій у світовому велоспорту бувало безліч, на тому ж етапі Якопо Моска з Lidl Trek із незрозумілих причин допомагав Саймону Єйтсу. Проте Мосці, як і багатьом гонщикам до нього, вистачило розуму не зізнаватися в такому публічно. А без публічних зізнань безпосередніх учасників таких незаконних домовленостей довести щось практично неможливо. Де Бондт же буде покараний за свою надмірну відвертість, і питання лише одне: наскільки суворо?

– Критеріум Дофіне з 2026 року змінить свою назву. Гонка називатиметься Тур Овернь-Рон-Альпи, за назвою регіону, в якому проводиться гонка. До цього гонка називалася на честь газети Le Dauphine, яка була її організатором.

– Легендарний італійський виробник велосипедів Colnago за останні три роки потроїв свій річний оборот – до 56 мільйонів євро на рік. Причини такого зростання очевидні – Тадей Погачар і його успіхи. Саме ті моделі велосипедів, на яких виступав словенець, користуються найбільшим попитом.

– UnoX стала першою командою, яка офіційно оголосила свій склад на Тур де Франс-2025. У ньому не знайшлося місця легендарному спринтеру та класику Александеру Крістоффу. На "Великій петлі" виступлять Сорен Вереншольд, Андреас Лекнессунд, Магнус Корт Нільсен, Йонас Абрахамсен, Андреас і Тобіас Йоханнессени, Йонас Абрахамсен, Маркус Хольгорд і Стіан Фредхейм.

Абрахамсен нещодавно зламав ключицю, проте його участь у Турі все ще можлива. Втім, навіть якщо у підсумку Йонас не зможе стартувати на "Великій петлі", немає жодної впевненості в тому, що замінить його саме Крістофф.