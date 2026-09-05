Погачар продовжив контракт із UAE Emirates і достроково завершив сезон

Зірковий словенський велогонщик Тадей Погачар продовжив свій контракт із командою UAE Emirates.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Нова угода розрахована до кінця 2032 року, попередня діяла до 2030 року. Фінансові умови не розголошуються, проте, найімовірніше, словенець збереже статус найбільш високооплачуваного гонщика світу.. Погачар виступає за UAE Emirates протягом всієї своєї професійної кар'єри, яка розпочалася в 2019 році.

Також команда оголосила, що словенець у поточному сезоні більше не виступить у гонках. Це наслідки важкого падіння на восьмому етапі Вуельти-2026, в результаті якого Погачар отримав перелом ключиці та недавно переніс операцію.

Таким чином, Тадей не зможе захистити свої титули чемпіона світу та Європи, а також переможця Ломбардії.