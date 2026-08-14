Вуельту Колумбії-2026 завершили достроково через землетрус

Багатоденна велогонка Вуельта Колумбії-2026 була завершена достроково через наслідки землетрусу в країні.

Про це повідомляє пресслужба гонки.

З 9 запланований етапів удалося провести лише 5. Спершу через наслідки нещодавнього землетрусу скасували 6 етап гонки, а згодом ухвалили рішення не проводити і 3 етапи, що залишилися.

Переможцем Вуельти Колумбії-2026 було проголошено Дієго Камарго з Team Medellin, який захопив лідерство у загальному заліку за підсумками 5 етапу.

Кілька днів тому через землетрус у Колумбії щонайменше на тиждень призупинили національний чемпіонат із футболу.

Нагадаємо, 10 серпня у Колумбії трапився землетрус магнітудою в 7,4 бала. На даний момент кількість його жертв уже перевалила за позначку в 250 осіб.