Вуельту Колумбії-2026 завершили достроково через землетрус
Багатоденна велогонка Вуельта Колумбії-2026 була завершена достроково через наслідки землетрусу в країні.
Про це повідомляє пресслужба гонки.
З 9 запланований етапів удалося провести лише 5. Спершу через наслідки нещодавнього землетрусу скасували 6 етап гонки, а згодом ухвалили рішення не проводити і 3 етапи, що залишилися.
Переможцем Вуельти Колумбії-2026 було проголошено Дієго Камарго з Team Medellin, який захопив лідерство у загальному заліку за підсумками 5 етапу.
Кілька днів тому через землетрус у Колумбії щонайменше на тиждень призупинили національний чемпіонат із футболу.
Нагадаємо, 10 серпня у Колумбії трапився землетрус магнітудою в 7,4 бала. На даний момент кількість його жертв уже перевалила за позначку в 250 осіб.