Ван дер Пул виграв епічну битву у Погачара на Мілан – Сан Ремо. Підсумки тижня у велоспорті

Гонка тижня

22 березня – Мілан – Сан Ремо (Італія)

Перший Монумент сезону-2025 не просто виправдав сподівання – цьогорічна Мілан – Сан Ремо стала найяскравішою в сучасну епоху. Настільки видовищною "Классічіссіму" знову зробив Тадей Погачар. Мілан – Сан Ремо – одна з трьох крупних гонок, поряд із Париж – Рубе та Вуельтою, яку словенець ще не вигравав. Проте Париж – Рубе він поки що жодного разу і не намагався виграти, а Вуельту проїхав усього один раз на зорі кар’єри у 2019 році. Мілан – Сан Ремо словенець намагається виграти щороку, проте пробити стелю третього місця поки що не може.

Цього року капітан UAE Emirates зробив найбільш відчайдушну спробу виграти "Классічіссіму". Якщо раніше він атакував на Поджо, то цього разу вирішив піти ще на Чіпрессі – топфаворити не робили такого на Мілан – Сан Ремо уже дуже багато років. Проте навіть це не допомогло – втекти від Матьє Ван дер Пула та Філіппо Ганни не вдалося, після чого Тадей програв їм фінішний спринт.

Ганна продемонстрував просто неймовірне вміння терпіти, оборонятися та тримати удар. На Чіпрессі італієць декілька разів підвисав після атак Погачара, проте щоразу повертався і в рівному ритмі після того, як атака словенця захлиналася і темп трохи падав. На Поджо капітана Ineos Grenadiers уже вдалося повноцінно ізолювати, і на вершині підйому він програвав двом лідерам приблизно 9-10 секунд.

Філіппо Ганна, Матьє Ван дер Пул і Тадей Погачар x.com/Milano_Sanremo

Проте на спуску та рівнині перед фінішем Філіппо вкотре продемонстрував свій видатний індивідуальний хід і на останньому кілометрі дистанції наздогнав дует лідерів. На папері Ганна як фінішер на рівнині найсильніший із цього тріо, проте у підсумку він програв спринт Ван дер Пулу.

Що ж завадило італійцеві перемогти на домашньому Монументі? Чи міг би він виграти спринт, якби не відстав від лідерів на Поджо і не тратив багато зусиль на те, щоби самотужки повернутися в групу? Можливо, так. Чи міг він не виходити на зміни на рівнині між Чіпрессою та Поджо? Міг.

Проте склалося враження, що Ганна програв спринт Ван дер Пулу не тому, що у нього не вистачило сил – Матьє переграв своїх суперників тактично. Гонщик Alpecin Deceuninck розпочав спринт несподівано рано – за 250 м до фінішу. Ганна до цього не був готовий, саме у той момент він оглянувся на Погачара, і відреагував із запізненням, не встигнувши сісти в аеродинамічний мішок за Матьє. Безумовно, якби у ногах Філіппо було трохи більше сил, він, можливо, і зумів би обійти нідерландця, проте я би назвав цю перемогу Ван дер Пула перш за все тактичною.

🔻 Breathtaking. Possibly the greatest 1000m we've seen on la Via Roma.



🔻 Mozzafiato. Forse il più grande 1000m che abbiamo visto sulla Via Roma.



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#MilanoSanremo presented by @CA_Ita pic.twitter.com/u6E2ZMt5ZX — Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 22, 2025

Як би там не було, лідер Alpecin Deceuninck провів просто блискучу гонку та здобув абсолютно заслужену перемогу. На відміну від Ганни, він відповідав на атаки Погачара не з останніх сил, а перед вершиною Поджо навіть насмілився контратакувати самому. Після фінішу словенець зізнався, що відповів на той ривок суперника із останніх сил.

Те, що Ван дер Пул їхав із запасом, показав і дуже красномовний момент на Чіпрессі. Погачар пішов у чергову атаку, Матьє у цей момент під’їжджав до обочини взяти бачок від працівника своєї команди. Побачивши атаку суперника, гонщик Alpecin Deceuninck не відмовився від своїх намірів, перехопив бачок і спокійно закрив атаку Тадея. Неймовірно!

MVDP gave Pogi a head start but still bridged 🤯



Mathieu Van der Poel took a bottle at a key moment during his Milano-Sanremo win.



🎥 Luca Bettini | Sprint Cycling

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🇮🇹 #MilanoSanremo pic.twitter.com/lgYBVMVCGe — Velon CC (@VelonCC) March 22, 2025

Ван дер Пул проявив себе абсолютно невразливим до відчайдушних атак Погачара на Чіпрессі та Поджо. Тадей разом із командою зробили гонку максимально селективною, вони на 24 секунди побили рекорд підйому на Чіпрессу, доволі сильний попутний вітер упродовж усієї гонки сприяв атакам, проте навіть усього цього виявилося недостатньо. Постає питання: а що ще може зробити Погачар для того, щоби виграти Мілан – Сан Ремо? Здається, у боротьбі проти оптимально готового Ван дер Пула зробити це неможливо.

Чи міг Тадей і його команда зробити щось інакше, краще? Навряд чи. Задавати більш високий темп на попередніх пагорбах – Капо Меле, Капо Черво та Капо Берта? Гадаю, це не принесло би ніякого ефекту. Занадто вже "іграшкові" ці пагорби, та й після останнього з них до підніжжя Чіпресси цілих 10 км рівнини.

Єдине, у чому можна дорікнути UAE Emirates – це те, що Погачар другий рік поспіль починав штурм Чіпресси на далеко не найкращій позиції в глибині пелотону. Так, Тадею довелося потратити якісь сили на те, щоби вибратися в голову пелотону перед атакою. Навколо цього можна побудувати теорію, що саме цих дещиць сил не вистачило, щоби скинути Ван дер Пула. Проте те, наскільки впевнено і з запасом Матьє відповідав на атаки суперника, робить цю теорію нежиттєздатною.

Ван дер Пул виграв свій сьомий Монумент у кар’єрі та уже зрівнявся за цим показником із легендарним Фабіаном Канчелларою. Гонщик Alpecin Deceuninck виграв щонайменше двічі кожен із трьох перших Монументів сезону – Мілан – Сан Ремо, Тур Фландрії та Париж – Рубе. Окрім нього, це вдавалося лише одному гонщику в історії – Едді Мерксу.

Матьє Ван дер Пул x.com/Milano_Sanremo

Готовність партнера Ван дер Пула по Alpecin Deceuninck і минулорічного переможця Мілан – Сан Ремо, Яспера Філіпсена, викликала багато запитань після його неприємного падіння у середу на Нокере Курсе. Певний час під питанням була навіть сама участь бельгійця у "Классічіссімі".

У підсумку Філіпсен на старт вийшов, проте до боротьби за перемогу виявився не готовим. Яспер випав із пелотону після того, як UAE Emirates влаштували просів на початку Чіпресси. Так, можна згадати, що за 50 км до фінішу йому довелося зупинятися через поломку велосипеда та доганяти пелотон самотужки – за Філіпсеном не спустився жоден із партнерів по команді. Проте це можна назвати радше не причиною його випадання на Чіпрессі, а наслідком того, що у команді з самого початку розуміли: до боротьби за перемогу бельгієць не готовий.

Навіть попри проблеми Філіпсена, Alpecin Deceuninck не залишився без запасного варіанту на випадок, якщо трійку лідерів наздоженуть і справа дійде до масового спринту – у пелотоні зумів висидіти Кейден Гроувз. Австралієць у підсумку фінішував п’ятим, програвши у спринті з основної групи лише своєму співвітчизнику і минулорічному віцечемпіону, Майклу Меттьюзу. Гонщик Jayco AlUla не вражав на старті сезону, проте на "Классічіссімі" виявився готовим не гірше, ніж торік. Але тріо втікачів залишили його без подіуму.

Здивував на Чіпрессі Ромен Грегуар. 22-річний французький гонщик Groupama FDJ на певний час навіть зумів зачепитися за Погачара, Ван дер Пула та Ганну після атаки словенця. Довго протриматися за трьома титанами Грегуар не зумів, проте і колапсу зумів уникнути, фінішувавши у пелотоні.

Головним розчаруванням Мілан – Сан Ремо став Мадс Педерсен. Після блискучих гірських перфомансів данця на Париж – Ніцца його вважали одним із топфаворитів поряд із Погачаром, Ганною, Ван дер Пулом і Філіпсеном. Проте гонщик Lidl Trek не відповів на атаку Погачара на Чіпрессі, а у спринті з пелотону програв і Гроувзу з Меттьюзом, і навіть своєму співвітчизнику Магнусу Корту – спринтеру далеко не елітному.

Не склалася гонка і для Тома Підкока, який потрапив у завал біля підніжжя Чіпресси та наздогнав пелотон лише на спуску з передостаннього підйому, коли трійка лідерів уже втекла раз і назавжди. Фактор слабкої команди дався взнаки: Q36.5 не змогли вивезти свого капітана на хорошу позицію в найвідповідальніший момент. Сам Підкок перед стартом гонки скаржився на те, що погано виспався: його дуже рано розбудили шумні сусіди по готелю. Можливо, цей фактор також дався взнаки.

Дайджест новин

– Прімож Рогліч продовжив контракт із Red Bull Bora. Зірковий словенець виступатиме за австро-німецьку команду щонайменше до кінця 2026 року.

Прімож Рогліч Red Bull Bora Hansgrohe

– Пошкодження, які Йонас Вінгегор отримав під час Париж – Ніцца, виявилися доволі серйозними. Данець пропустить Тур Каталонії. Ходять чутки, що данець взагалі не з’явиться у гонках аж до червневого Критеріума Дофіне, генеральної репетиції Тур де Франс.

– Тур де Франс-2027 стартуватиме на Британських островах. Перший етап розпочнеться в Единбурзі, другий відбудеться в Англії, третій – в Уельсі. Після цього гонщики отримають додатковий день відпочинку для повернення у Францію – організатори Туру вирішили використати досвід Джиро д’Італія з додатковим днем відпочинку у випадку закордонного старту.

Втім, логістику один додатковий день відпочинку навряд чи дуже сильно спростить. Три етапи в трьох різних частинах Британських островів виглядає як серйозне навантаження на гонщиків і персонал команд.

– Алехандро Вальверде офіційно призначений на посаду головного тренера збірної Іспанії. Контракт розрахований на чотири роки, проте до кінця поточного сезону легендарний іспанець суміщатиме посаду з роботою в Movistar.

Наступний тиждень

24 – 30 березня – Тур Каталонії (Іспанія)

Уже наступного тижня стартує ще одна престижна багатоденка Світового туру, Тур Каталонії. Цього року маршрут дає незвично багато шансів для спринтерів чи, принаймні, фінішерів широкого профілю. Масові спринти очікуються на другому та п’ятому етапах, також свої шанси фінішери можуть отримати на першому та сьомому етапах. Завершатиме гонку традиційний етап у Барселоні з шестиразовим проходженням Монжуїка. Нагадаємо, цей знаменитий підйом потрапив на мапу першого та другого етапів Тур де Франс-2026.

Що стосується ключових з точки зору загального заліку етапів, то на третій день гонки на спортсменів чекатиме звичний для Туру Каталонії гірський етап до Ла Моліни. Розв’язка етапу – це перевал Колль де ла Креуета (20,3 км з середнім ухилом у 5,1%) і фінальний підйом на Ла Моліну (12,2 км, 4,4%).

Маршрут 3 етапу Туру Каталонії-2025 procyclingstats.com

Наступного дня – ще один гірський фініш на Монсерраті, де розташований знаменитий однойменний монастир. Фінальний підйом – це 8,8 км з середнім ухилом у 6,6%.

Маршрут 4 етапу Туру Каталонії-2025 procyclingstats.com

Гірським буде і передостанній, шостий етап. Хоча головна його складність буде розташована в середині дистанції. Йдеться про перевал Колль де Праделль (15,1 км, 6,7%). Після спуску з нього на гонщиків чекає перевал Кольяда де Сан Ісідре (5 км, 8,8%). Фінальний підйом на Керальт буде значно простішим – 5,9 км, 7,5%.

Маршрут 6 етапу Туру Каталонії-2025 procyclingstats.com

Тур Каталонії-2025, цілком імовірно перетвориться на дуель Пріможа Рогліча та Хуана Аюсо. За словенського гонщика Red Bull Bora говорить його клас і величезний досвід. Хоча поточна форма переможця цієї гонки зразка 2023 року викликає запитання: словенець розпочав сезон зі скромного 8 місця в загальному заліку Вольти Альгарве наприкінці лютого. Втім, у Рогліча був місяць для того, щоби набрати оптимальні кондиції. Другим номером Red Bull Bora буде талановитий італійський новачок команди Джуліо Пелліццарі.

Поточна форма Хуана Аюсо жодних сумнівів не викликає – іспанець знову блискуче виглядає на старті сезону і нещодавно капітан UAE Emirates виграв Тіррено – Адріатико. Йому потрібно робити усе можливе для того, щоби гонка була максимально селективною. Якщо Аюсо на гірських етапах жодного разу не вдасться скинути Рогліча та привезти йому чистий час, то словенець, найімовірніше, виграє гонку за рахунок кращого спринта та боніфікацій. Другим номером UAE Emirates буде переможець 2021 року Адам Єйтс, який не вразив на Тіррено – Адріатико, після чого став четвертим на Мілан – Турин.

Хуан Аюсо Getty Images

Хто може кинути виклик двом дуелянтам? Можливо, брат-близнюк Адама, Саймон Єйтс, хоча він на "Гонці двох морів" також виглядав дуже блідо. Окрім нього, за високі місця в загальному заліку у Visma Lease a Bike можуть поборотися Сепп Кусс і Вілко Келдерман, хоча їхньою стелею можливостей, напевно, буде місце в другій половині топ-10.

Також не списуємо з рахунків Мікеля Ланду, який став сьомим на Тіррено – Адріатико, перш за все через слабку розділку. На Турі Каталонії індивідуальної гонки на час не буде, тому шанси на подіум у баска непогані. Другим номером Soudal Quick Step буде французький новачок команди Валентен Паре-Пентр.

Традиційно сильна на домашній гонці Movistar. Капітаном команди Еусебіо Унсуе буде Енрік Мас, який доволі слабко розпочав сезон, проте вміє перевтілюватися на домашніх гонках. Альтернативою іспанцеві буде легендарний ветеран Найро Кінтана, який вигравав Тур Каталонії у далекому 2016 році. Проте зараз 35-річний колумбієць навряд чи може розраховувати на щось більше, ніж місце наприкінці топ-10 загального заліку чи перемога на гірському етапі з відриву.

У свій прощальний сезон проїде Тур Каталонії Герейнт Томас. Проте в останні декілька років британець на тижневих багатоденках не виблискує. Альтернативою йому в складі Ineos Grenadiers буде Еган Берналь, який щойно відновився після перелому ключиці. Відверто кажучи, обидва капітани британської команди виглядають претендентами на загальний залік лише на папері.

Герейнт Томас instagram.com/geraintthomas86

Невдало розпочав свій перший сезон у Jayco AlUla Бен О’Коннор, і австралієць спробує реабілітуватися саме на Турі Каталонії. Лідеру Decathlon Ag2r Феліксу Галлю точно на руку буде відсутність у програмі багатоденки розділки. Те саме можна сказати і про Лоренцо Фортунато з XDS Astana. Lidl Trek робитиме ставку на Тао Геогеган Харта, який намагається повернути собі колишню форму після важкої травми та вкрай слабкого минулого сезону.

Сильний склад на чолі з Річардом Карапасом привезла EF Education EasyPost. Хоча нинішній сезон ексчемпіон Джиро д’Італія знову розпочинає слабко. Окрім нього, у складі також є Х’ю Карті та Естебан Чавес, які можуть поборотися за окремі гірські етапи чи місце наприкінці топ-10. Також не забуваємо про капітана Lotto Леннерта Ван Етвелта та німця Емануеля Бухманна, який намагається перезавантажити свою кар’єру в Cofidis.

Попри те, що цього року маршрут Туру Каталонії дає більше шансів, ніж зазвичай, чистим спринтерам, більшість топових фінішерів гонку за звичкою проігнорували. Головним фаворитом рівнинних етапів буде король спринтів Вуельти останніх років Кейден Гроувз. Поборотися з ним можуть Андреа Вендраме, який нещодавно виграв етап на Тіррено – Адріатико, та Станіслав Аньолковскі з Cofidis, який у минулому сезоні добре зарекомендував себе на рівнинних етапах Джиро д’Італія.

28 березня – Е3 Saxo Classic (Бельгія)

30 березня – Гент – Вевельгем (Бельгія)

Паралельно з Туром Каталонії у свою найгарячішу стадію входить сезон фламандських класик. У п’ятницю відбудеться Е3 Saxo Classic (колишня Е3 Харельбеке), у неділю – Гент – Вевельгем. Остання сама по собі вважається дещо престижнішою, проте Е3 Saxo Classic – важча за маршрутом і більш релевантна з точки зору підготовки до головної гонки бельгійського циклу – Туру Фландрії. У розв’язці Е3 Saxo Classic на гонщиків традиційно чекає та ж зв’язка легендарних хеллінгенів, що і на Турі Фландрії – Оуде Кваремонт і Патерберг. Щоправда, тут вони проходитимуться у зворотному порядку.

Маршрут E3 Saxo Classic-2025 procyclingstats.com

Що стосується Гент – Вевельгем, то вона суттєво простіша за маршрутом: менше пагорбів і менше секторів бруківки. Саме тому ця гонка зазвичай завершується груповим спринтом із більш чи менш селективних груп. На стає на заваді цьому навіть "монументальна" дистанція гонки у 251 км. Остання сольна перемога на Гент – Вевельгем датована ще 2015 роком, коли першим фінішну лінію перетнув Лука Паоліні.

На Е3 Saxo Classic ми зможемо побачити генеральну репетицію битви між Матьє Ван дер Пулом і Тадеєм Погачаром на Турі Фландрії. Останньому допомагатимуть Тім Велленс і Нільс Політт. Зірковий склад на чолі з Воутом Ван Артом привезе Visma Lease a Bike. Окрім нього, за високі місця також можуть поборотися Маттео Йоргенсон, Тіш Беноот і Ділан Ван Барле. Ще один топфаворит – Мадс Педерсен, який проводить дуже сильну весну.

Не списуємо з рахунків також Матея Мохоріча та Жуліана Алафіліппа. Капітаном Red Bull Bora буде одне із відкриттів минулої весняної класичної кампанії, Ойєр Ласкано, який покинув Movistar. За його відсутності команда Еусебіо Унсуе робитиме ставку на Івана Гарсію Кортіну. Не списуємо з рахунків таких людей як Штефан Кюнг, Каспер Асгрен, Олівер Насен, Боб Юнгельс та Яспер Стуйвен.

Виступлять і такі сильні фінішери як Майкл Меттьюз, Арно Де Лі та Біньям Гірмай. Проте більше шансів вони матимуть на Гент – Вевельгем. Меттьюзу в неділю доведеться ділити капітанські повноваження в Jayco AlUla з Діланом Груневегеном.

Маршрут Гент - Вевельгем-2025 procyclingstats.com

Порівняно з Е3 Saxo Classic, на старті Гент – Вевельгем не побачимо ми Ван дер Пула, Ван Арта, Йоргенсона та Алалафіліппа. В обох гонках виступить Погачар, з’явиться на старті в неділю Філіппо Ганна. За відсутності Ван Арта та Йоргенсона Visma Lease a Bike робитиме ставку на Олава Коойя.

Візьмуть участь у Гент – Вевельгем і багато спринтерів, які пропускатимуть Е3 Saxo Classic. Джонатан Мілан ділитиме капітанські повноваження з чинним і дворазовим переможцем, Мадсом Педерсеном, Фернандо Гавірія – з Гарсією Кортіною, а Філ Баухаус – із Мохорічем. Soudal Quick Step виставить на гонку свого основного спринтера Тіма Мерліра та молодого французького таланта Поля Маньє, який недавно мав проблеми зі здоров’ям. Також боротимуться за найвищі місця Арно Демар, Джон Дегенкольб і Паскаль Аккерманн.