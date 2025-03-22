На Мілан – Сан Ремо побили рекорд українця 29-річної давнини

У суботу, 22 березня, в рамках легендарної італійської одноденки Мілан – Сан Ремо-2025 був побитий рекорд сходження на передостанній підйом гонки – Чіпрессу (5,6 км з середнім градієнтом 4,1%). Тадей Погачар, Матьє Ван дер Пул і Філіппо Ганна проїхали підйом за 8 хвилин і 55 секунд.

Вони на 24 секунди покращили попередній рекорд, який у 1996 році встановили італієць Габріеле Коломбо та українець Олександр Гонченков – 9 хвилин і 19 секунд.

🚨 TADEJ POGACAR, MATHIEU VAN DER POEL AND FILIPPO GANNA SET A NEW CLIMBING RECORD ON CIPRESSA: 8 MIN 55 SEC!



After 29 years, the record of Colombo and Gontchenkov has fallen.

HISTORIC DAY. #MilanoSanremo pic.twitter.com/G4HY2woe7b — Mihai Simion (@faustocoppi60) March 22, 2025

У підсумку Погачар, Ван дер Пул і Ганна втекли від пелотону та розіграли перемогу в спринті. Найсильнішим виявився Ван дер Пул, який повторив свій успіх на італійській одноденці дворічної давнини.

Гонщики, які відірвалася від пелотону на Чіпрессі, втрималися під натиском пелотону та розіграли перемогу між собою вперше з того ж 1996 року. Тоді Коломбо здобув перемогу, а Гонченков фінішував другим.