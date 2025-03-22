На Мілан – Сан Ремо побили рекорд українця 29-річної давнини
У суботу, 22 березня, в рамках легендарної італійської одноденки Мілан – Сан Ремо-2025 був побитий рекорд сходження на передостанній підйом гонки – Чіпрессу (5,6 км з середнім градієнтом 4,1%). Тадей Погачар, Матьє Ван дер Пул і Філіппо Ганна проїхали підйом за 8 хвилин і 55 секунд.
Вони на 24 секунди покращили попередній рекорд, який у 1996 році встановили італієць Габріеле Коломбо та українець Олександр Гонченков – 9 хвилин і 19 секунд.
У підсумку Погачар, Ван дер Пул і Ганна втекли від пелотону та розіграли перемогу в спринті. Найсильнішим виявився Ван дер Пул, який повторив свій успіх на італійській одноденці дворічної давнини.
Гонщики, які відірвалася від пелотону на Чіпрессі, втрималися під натиском пелотону та розіграли перемогу між собою вперше з того ж 1996 року. Тоді Коломбо здобув перемогу, а Гонченков фінішував другим.