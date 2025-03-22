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Ван дер Пул вдруге виграв Мілан – Сан Ремо

Олег Дідух — 22 березня 2025, 18:12
Ван дер Пул вдруге виграв Мілан – Сан Ремо
Матьє Ван дер Пул
instagram.com/mathieuvanderpoel

Нідерландський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Матьє Ван дер Пул виграв перший Монумент сезону 2025 року – легендарну італійську одноденку Мілан – Сан Ремо. Для нього це друга перемога на Мілан – Сан Ремо в кар’єрі – раніше він перемагав на цій гонці у 2023 році.

У фінішному спринті він випередив італійця Філіппо Ганну з Ineos Grenadiers. Топ-3 замкнув чинний чемпіон світу в груповій гонці, словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates.

У спринті на четверте місце з основної групи найшвидшим виявився австралієць Майкл Меттьюз, який представляє команду Jayco AlUla.

Підсумкові результати:

У понеділок, 24 березня, стартує наступна гонка Світового туру – іспанська багатоденка Тур Каталонії.

велоспорт Матьє ван дер Пул Тадей Погачар Мілан - Санремо Філіппо Ганна

велоспорт

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