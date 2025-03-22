Ван дер Пул вдруге виграв Мілан – Сан Ремо
Матьє Ван дер Пул
instagram.com/mathieuvanderpoel
Нідерландський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Матьє Ван дер Пул виграв перший Монумент сезону 2025 року – легендарну італійську одноденку Мілан – Сан Ремо. Для нього це друга перемога на Мілан – Сан Ремо в кар’єрі – раніше він перемагав на цій гонці у 2023 році.
У фінішному спринті він випередив італійця Філіппо Ганну з Ineos Grenadiers. Топ-3 замкнув чинний чемпіон світу в груповій гонці, словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates.
У спринті на четверте місце з основної групи найшвидшим виявився австралієць Майкл Меттьюз, який представляє команду Jayco AlUla.
Підсумкові результати:
У понеділок, 24 березня, стартує наступна гонка Світового туру – іспанська багатоденка Тур Каталонії.