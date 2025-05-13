Джиро д’Італія. Ван Уден сенсаційно виграв четвертий етап
Каспер Ван Уден
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Нідерландський велогонщик команди Picnic PostNL Каспер Ван Уден став сенсаційним переможцем четвертого етапу Джиро д’Італія-2025. Після раннього дня відпочинку гонка перемістилася на Апеннінський півострів, де гонщики подолали 160 км рівнинної дистанції з Альберобелло до Лечче.
У фінішному спринті 23-річний дебютант Гран турів випередив двох земляків – Олава Коойя із Visma Lease a Bike та Майкела Зейларда. Для Ван Удена це перша в кар’єрі перемога на рівні Світового туру.
Данський гонщик Lidl Trek Мадс Педерсен, який виграв третій етап, фінішував четвертим і зберіг рожеву майку лідера загального заліку.
Результати четвертого етапу:
Загальний залік:
Завтра, 14 травня, в межах п’ятого етапу учасники Джиро подолають 151 км горбистої дистанції з Чельє Мессапіке до Матери.