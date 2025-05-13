Джиро д’Італія. Ван Уден сенсаційно виграв четвертий етап

Нідерландський велогонщик команди Picnic PostNL Каспер Ван Уден став сенсаційним переможцем четвертого етапу Джиро д’Італія-2025. Після раннього дня відпочинку гонка перемістилася на Апеннінський півострів, де гонщики подолали 160 км рівнинної дистанції з Альберобелло до Лечче.

Маршрут 4 етапу Джиро д'Італія-2025 giroditalia.it

У фінішному спринті 23-річний дебютант Гран турів випередив двох земляків – Олава Коойя із Visma Lease a Bike та Майкела Зейларда. Для Ван Удена це перша в кар’єрі перемога на рівні Світового туру.

🚴🇮🇹 | Wat een verrassing! Casper van Uden troeft alle topfavorieten af en pakt de overwinning in Lecce. Wat een belangrijke overwinning voor Picnic PostNL. 🇳🇱🧡 #giroditalia



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/aS7s4GPg2o — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 13, 2025

Данський гонщик Lidl Trek Мадс Педерсен, який виграв третій етап, фінішував четвертим і зберіг рожеву майку лідера загального заліку.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Завтра, 14 травня, в межах п’ятого етапу учасники Джиро подолають 151 км горбистої дистанції з Чельє Мессапіке до Матери.