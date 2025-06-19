Тур Швейцарії. Онлі випередив Алмейду в горах, Воклен очолив загальний залік

Британський велогонщик команди Picnic PoctNL Оскар Онлі став переможцем п’ятого етапу престижної багатоденки Світового туру Тур Швейцарії. Сьогодні, 19 червня, спортсмени подолали 184-кілометровий гірський етап із Ла Пунта зі Санта Марія ін Каланка.

Маршрут 5 етапу Туру Швейцарії-2025 procyclingstats.com

У фінішному спринті Онлі випередив португальця Жоао Алмейду із UAE Emirates. Третім із відставанням у 23 секунди фінішував австрієць Фелікс Галль із Decathlon Ag2r.

Француз Кевін Воклен із команди Arkea B&B Hotels фінішував четвертим із відставанням у 57 секунд, що дозволило йому перехопити жовту майку лідера загального заліку.

Результати п’ятого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 18 червня, 4 етап виграв Жоао Алмейда. У п’ятницю в рамках 6 етапу гонщики подолають 187 км здебільшого рівнинної дистанції з Хура до Нойхаузена.