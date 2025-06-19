Тур Швейцарії. Онлі випередив Алмейду в горах, Воклен очолив загальний залік
Оскар Онлі
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Британський велогонщик команди Picnic PoctNL Оскар Онлі став переможцем п’ятого етапу престижної багатоденки Світового туру Тур Швейцарії. Сьогодні, 19 червня, спортсмени подолали 184-кілометровий гірський етап із Ла Пунта зі Санта Марія ін Каланка.
У фінішному спринті Онлі випередив португальця Жоао Алмейду із UAE Emirates. Третім із відставанням у 23 секунди фінішував австрієць Фелікс Галль із Decathlon Ag2r.
Француз Кевін Воклен із команди Arkea B&B Hotels фінішував четвертим із відставанням у 57 секунд, що дозволило йому перехопити жовту майку лідера загального заліку.
Результати п’ятого етапу:
Загальний залік:
Вчора, 18 червня, 4 етап виграв Жоао Алмейда. У п’ятницю в рамках 6 етапу гонщики подолають 187 км здебільшого рівнинної дистанції з Хура до Нойхаузена.