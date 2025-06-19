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Тур Швейцарії. Онлі випередив Алмейду в горах, Воклен очолив загальний залік

Олег Дідух — 19 червня 2025, 18:22
Тур Швейцарії. Онлі випередив Алмейду в горах, Воклен очолив загальний залік
Оскар Онлі
Getty Images

Британський велогонщик команди Picnic PoctNL Оскар Онлі став переможцем п’ятого етапу престижної багатоденки Світового туру Тур Швейцарії. Сьогодні, 19 червня, спортсмени подолали 184-кілометровий гірський етап із Ла Пунта зі Санта Марія ін Каланка.

Маршрут 5 етапу Туру Швейцарії-2025
Маршрут 5 етапу Туру Швейцарії-2025
procyclingstats.com

У фінішному спринті Онлі випередив португальця Жоао Алмейду із UAE Emirates. Третім із відставанням у 23 секунди фінішував австрієць Фелікс Галль із Decathlon Ag2r.

Француз Кевін Воклен із команди Arkea B&B Hotels фінішував четвертим із відставанням у 57 секунд, що дозволило йому перехопити жовту майку лідера загального заліку.

Результати п’ятого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 18 червня, 4 етап виграв Жоао Алмейда. У п’ятницю в рамках 6 етапу гонщики подолають 187 км здебільшого рівнинної дистанції з Хура до Нойхаузена.

Алмейда Тур Швейцарії Оскар Онлі

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