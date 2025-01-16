Травма Евенепула, Вінгегор не їде на Джиро. Дайджест новин зі світу велоспорту

До старту нового сезону великого шосейного велоспорту залишилося вже менше тижня: 21 січня в Австралії розпочнеться перша гонка Світового туру, Тур Даун Андер. Проте в міжсезоння у світі велоспорту також відбувається чимало цікавого. До вашої уваги дайджест головних новин міжсезоння зі світу шосейного велоспорту.

Наступного дня після представлення маршруту Джиро д’Італія Visma Lease a Bike провела свою презентацію сезону-2025, розповівши про календарні плани головних зірок команди. Головна новина – Йонас Вінгегор від участі в Джиро відмовився, і можна лише здогадуватися, чи пов’язане це з маршрутом "Корса роза". У будь-якому випадку, данець у 2025 році поїде Тур де Франс і Вуельту.

Великою метою Вінгегора на осінь буде не лише іспанська супепрбагатоденка, а й чемпіонат світу в Руанді, групова гонка якого буде дуже складною за рельєфом – 5500 метрів набору висоти. Що стосується першої половину року, то Йонас розпочне сезон на Вольта Альгарве (19 – 22 лютого), також виступить на Париж – Ніцца (8 – 16 березня) та Вуельті Каталонії (24 – 30 березня). До Тур де Франс Вінгегор готуватиметься через Критеріум Дофіне (8 – 15 червня).

Що стосується Воута Ван Арта, то він планує виступити як на Джиро, так і на Турі. При цьому, участь у "Корса роза" не означає пропуск весняної класичної кампанії: бельгієць поїде всю серію одноденок на бруківці, включно з Туром Фландрії та Париж – Рубе. Щоб хоч трохи розвантажити свою весну, Ван Арт пропустить Страде Б’янке та Мілан – Санремо.

Team Visma Lease a Bike

На "Классічіссімі" головною ставко Visma Lease a Bike буде Олав Коой. Що цікаво, нідерландський спринтер також поїде на Джиро, і буде цікаво поспостерігати за тим, як вони будуть ділити з Ван Артом статус головного спринтера команди.

Головною ставкою Visma Lease a Bike на загальний залік Джиро за відсутності Вінгегора буде новобранець команди, Саймон Єйтс. Після цього він поїде Тур в якості помічника данця. Навесні у програмі британця будуть Тіррено – Адріатико та Тур Каталонії.

Що стосується Маттео Йоргенсона, то він захищатиме титул переможця Париж – Ніцца та проїде сезон фламандських класик. Виступ на Париж – Рубе не планується. На Тур де Франс американець поїде в статусі гонщика №2 в командній ієрархії.

Уже відомі повні склади Visma Lease a Bike як на Джиро, так і на Тур. До Італії, окрім Єйтса, Ван Арта та Кооя, поїдуть також Вілко Келдерман, Стівен Круйсвейк, Ділан Ван Баарле, Барт Леммен і Едоардо Аффіні. На Турі, окрім Вінгегора, Йоргенсона, Єйтса та Ван Арта, також виступлять Сепп Кусс, Віктор Кампенартс, Тіш Беноот і Крістоф Лапорт.

Пропустить Джиро не тільки Вінгегор, але й Ремко Евенепул. Щоправда, причини його відсутності зовсім інші. Травми, отримані внаслідок падіння на тренуванні на початку грудня, виявилися серйознішими, ніж прогнозувалося спочатку. Бельгієць повернеться в гонки лише в середині квітня та не встигне вийти на пік форми до Джиро.

Найімовірніше, Евенепул розпочне свій сезон з дебюту на Амстел Голд Рейс, після чого проїде Льєж – Бастонь – Льєж. Головною метою капітана Soudal Quick Step на 2025 рік стане Тур де Франс. Ремко також планує виступити на чемпіонаті світу в Руанді та вже зробив необхідні щеплення для поїздки в Африку.

За відсутності Евенепула капітаном Soudal Quick Step на Джиро буде Мікель Ланда. Другим Гран туром баска в сезоні, найімовірніше, стане Вуельта. Що стосується Тіма Мерліра, то він, скоріше за все, поїде на Тур де Франс, проте без спринтерського поїзда: команда буде сформована навколо Евенепула.

Тадей Погачар x.com/TeamEmiratesUAE

Став відомий і календар на 2025 рік Тадея Погачара. Як і очікувалося, захищати титул на Джиро словенець не буде, як мінімум на рік відкладається дебют на Париж – Рубе. Навесні лідер UAE Emirates виступить на трьох Монументах: Мілан – Санремо, Турі Фландрії та Льєж – Бастонь – Льєж. Головна ціль сезону – Тур де Франс. Також Погачар спробує вперше в кар’єрі виграти Вуельту та поїде в Руанду захищати свій титул чемпіона світу.

А ось його співвітчизник, Прімож Рогліч, свою участь у Джиро підтвердив. Також гонщик Red Bull Bora планує виступити і на Тур де Франс, проте на "Великій петлі" статусу беззаперечного капітана команди у нього не буде. Олександр Власов поїде на Тур і Вуельту, Хіндлі – на Джиро та Вуельту.

Енрік Мас знову уникає свого дебюту на Джиро, хоча це виглядало цілком логічним рішенням після кількох поспіль провалів на Тур де Франс. Проте в 2025 році іспанець вкотре поїде звичну зв’язку Тур+Вуельта. А ось його партнер по Movistar Найро Кінтана на Джиро виступить, після чого пропустить "Велику петлю" та поїде Вуельту разом із Масом.

Поїде Джиро і Ейнер Рубіо, а новачок Movistar і одне із відкриттів минулорічної Вуельти, Пабло Кастрільо, виступить на Тур де Франс. У 2025 році дебютує на Джиро один із лідерів Groupama FDJ, Давід Годю, він після цього поїде і на Тур де Франс.

Леннерт Ван Етвелт після переходу Максіма Ван Гілса в Red Bull Bora стане ключовою фігурою для Lotto. Цього року талановитий бельгієць виступить на Турі ОАЕ, Омлооп Хет Нюсблад, Страде Б'янке, Турі Каталонії, Турі Фландрії, Флеш Валлонь, Льєж – Бастонь – Льєж, Турі Романдії, Тур де Франс і Вуельті.

Герейнт Томас instagram.com/geraintthomas86

Наприкінці грудня Герейнт Томас оголосив про те, що 2025 рік стане для нього останнім у кар’єрі. У свій прощальний сезон гонщик Ineos Grenadiers планує виступити на Турі Даун Андер, Вольті Альгарве, Тіррено – Адріатико, Вуельті Каталонії, Тур де Франс і домашньому Турі Британії.

Покинув Ineos Grenadiers Елія Вівіані. Чутки відправляли італійського спринтера в Q36.5, проте у цієї команди наразі немає вільних місць у ростері.

Цього міжсезоння з Ineos Grenadiers у Q36.5 уже перейшов Том Підкок. Він відмовився від виступів у велокросі цього року, британець збирається як слід підготуватися до сезону весняних класик і літнього сезону маунтінбайку та чемпіонату світу з цієї дисципліни. Планує Підкок виступити і на чемпіонату світу на шосе. Том уже заявив, що брати участь у Тур де Франс не планує, хоча шанси Q36.5 отримати вайлдкард на "Велику петлю" і так невисокі.

А ось шанси потрапити на Джиро у Підкока та компанії з’явилися. Організатори "Корса роза" поставили ультиматум Tudor Cycling: якщо вони не гарантують участі в Джиро Жуліана Алафіліппа чи Марка Хірші, то вайлдкард швейцарський проєкт не отримає, замість них запрошення отримає саме Q36.5.

Залишається незрозумілою ситуація навколо Калеба Юена, який раптово зник зі складу Jayco AlUla на Тур Даун Андер і зі сторінки на офіційному сайті команди. Офіційно про розірвання угоди сторони досі не оголосили. З чуток, Юен таємно вів переговори з XDS Astana. Домовитися у підсумку не вдалося, проте про переговори взнало керівництво Jayco AlUla та вирішило відсторонити гонщика. Подальша доля зіркового спринтера наразі не відома.

Калеб Юен instagram.com/calebewan

Decathlon Ag2r продовжив контракт із чинним чемпіоном Франції в груповій гонці, Полем Лапейра. Нова угода з 24-річним гонщиком розрахована до кінця 2027 року. Його одноклубник і партнер по команді Бенуа Конефруа розпочне сезон із запізненням: він пропустить приблизно місяць через травму коліна.

Бен Херманс оголосив про завершення кар’єри після того, як не зумів знайти собі команду на 2025 рік. Головними успіхами в кар’єрі 38-річного бельгійця стали перемоги на Флеш Брабансонн-2015 і в загальному заліку Туру Омана-2017.

Ще до Туру Даун Андер в Австралії відбувся національний чемпіонат. Розділку виграв Люк Плапп, який на 8 секунди випередив Джея Вайна. У груповій гонці той же Плапп завоював срібло, а сольну перемогу завдяки ранній атаці здобув його партнер по команді Jayco AlUla Люк Дарбрідж.