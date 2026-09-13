Наречена Погачара вдруге за три місяці зламала щелепу

Словенська велогонщиця команди AG Insurance Soudal Уршка Жигарт важко впала на 3 етапі велогонки Faun Tour de l'Ardèche

Про це повідомляє пресслужба її команди.

За їхньою інформацією, у Жигарт виявлено перелом щелепи. Вона точно пропустить чемпіонат світу-2026 (20 – 27 вересня) і, ймовірно, в 2026 році більше не виступить.

Для Жигарт це другий перелом щелепи за останні три місяці. У червні поточного року вона зазнала аналогічної травми на Турі Швейцарії.

Зазначимо, що Жигарт – наречена головної зірки світового велоспорту, Тадея Погачара. Він зараз також перебуває у лазареті через перелом ключиці, отриманий на Вуельті-2026. Гонщик UAE Emirates у поточному сезоні також більше не виступить.