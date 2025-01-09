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Зірковий спринтер раптово зник із ростеру своєї команди

Олег Дідух — 9 січня 2025, 13:00
Зірковий спринтер раптово зник із ростеру своєї команди
Калеб Юен
instagram.com/calebewan

Відомий австралійський велогонщик Калеб Юен може найближчим часом покинути свою нинішню команду, Jayco AlUla.

Про це повідомляє CyclingUpToDate.

Уже 21 січня 30-річний спринтер мав вийти на старт домашньої багатоденки Тур Даун Андер – першої гонки Світового туру в 2025 році. Проте несподівано Юен до складу Jayco AlUla не потрапив, також пропустивши національний чемпіонат Австралії.

Пізніше його профіль зник з офіційного вебсайту команди, попри те, що контракт австралійця діє до кінця 2025 року. Існує висока ймовірність того, що найближчим часом сторони оголосять про припинення співпраці.

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У послугах спринтера зацікавлена XDS Astana, проте не виключено, що спортсмен завершить кар’єру після кількох невдалих сезонів поспіль.

Юен вважається одним із найуспішніших спринтерів свого покоління. Він здобув по 5 перемог на етапах Джиро д’Італія та Тур де Франс, а також 1 – на Вуельті.

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