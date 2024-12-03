Суперзірка світового велоспорту потрапив до лікарні внаслідок ДТП

Зірковий бельгійський велогонщик Ремко Евенепул потрапив у ДТП підчас тренування.

Про це повідомляє Het Laatste Nieuws.

Інцидент трапився у вівторок вранці в Отінгені (Бельгія). Евенепул зіткнувся з автомобілем бельгійської поштової служби, водій якого невчасно відкрив двері. Рама велосипеда бельгійця розламалася навпіл.

Спортсмена негайно доправили до лікарні, у гонщика команди Soudal Quick Step діагностували перелом ключиці.

Нагадаємо, Евенепул у 2024 році став дворазовим олімпійським чемпіоном Парижа у велошосе, а також захистив своє звання чемпіона світу в гонці з роздільним стартом. Тур де Франс-2024 він завершив на третьому місці в загальному заліку.

У жовтні 2024 року Ремко потрапив до десятки претендентів на приз Velo d’Or (Золотий велосипед), який щорічно вручається найкращому велогонщику сезону.