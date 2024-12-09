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Red Bull Bora підписала одне із відкриттів сезону-2024

Олег Дідух — 9 грудня 2024, 23:05
Red Bull Bora підписала одне із відкриттів сезону-2024
Максім Ван Гілс
instagram.com/maximvangils

Австро-німецька велокоманда Red Bull Bora підписала трирічний контракт із бельгійським велогонщиком Максімом Ван Гілсом.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Контракт із 25-річним бельгійцем розрахований на три роки – до кінця сезону-2027. Заради переходу в Red Bull Bora він достроково розірвав угода з Lotto Dstny, кольори якої захищав протягом усієї своєї професійної кар’єри.

Бельгійський клуб збирається добиватися компенсації за розірвання контракту Ван Гілса в судовому порядку.

Ван Гілс став одним із головних відкриттів 2024 року в шосейному велоспорті. Він виграв престижну німецьку одноденку Ешборн – Франкфурт, фінішував третім на Страде Б’янке та Флеш Валлонь, четвертим на Льєж – Бастонь – Льєж і сьомим на Мілан – Санремо.

Red Bull велоспорт Максім Ван Гілс

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