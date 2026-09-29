Команда Погачара заборонила йому виступати до завершення сезону

Команда Тадея Погачара, UAE Emirates, заборонила зірковому словенському велогонщику брати участь у гонках до завершення поточного сезону.

Про це повідомляє El Periodico.

Наприкінці серпня Погачар зламав ключицю на 8 етапі Вуельти-2026 і зійшов з гонки, пропустивши і чемпіонат світу. Відновлення словенця після травми відбувається з випередженням графіку, і Тадей хотів виступити у груповій гонці домашнього чемпіонату Європи (4 жовтня).

Напередодні він зв'язався з лікарем Ксав'єром Міром, який робив йому операцію на ключиці, і той заявив, що медичних протипоказань для участі Погачара в гонках немає.

Проте проти повернення словенця в гонку виступила команда UAE Emirates, яке не хоче ризикувати здоров'ям своєї головної зірки. Команда заборонила Погачару повертатися в гонки у поточному сезоні. Таким чином, Тадей пропустить і чемпіонат Європи, і Ломбардію (10 жовтня).