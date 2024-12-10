Кінець епохи. Легендарний генменеджер Soudal Quick Step подав у відставку

Генеральний менеджер велокоманди Soudal Quick Step Патрік Лефевр покине свою посаду.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

69-річний бельгієць допрацює на своїй посаді до кінця календарного 2024 року. З 1 січня 2025 року його місце займе нинішній операційний директор Soudal Quick Step Юрген Форе.

Лефевр очолював Soudal Quick Step з самого моменту заснування команди у 2003 році. Під його керівництвом команда виграла один Гран тур (Вуельта-2022 у виконанні Ремко Евенепула), 22 Монументи, здобула 124 перемоги на етапах Гран турів.

Гонщики Soudal Quick Step у складі своїх національних збірних завоювали три олімпійських золота, 19 титулів чемпіонів світу та чотири титули чемпіонів Європи. Лефевр вважається одним із найбільш успішних і авторитетних генеральних менеджерів у історії велоспорту.

Нагадаємо, минулого тижня зірковий підопічний 69-річного бельгійця, Ремко Евенепул, отримав серйозні травми внаслідок падіння на тренуванні.