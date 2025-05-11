Джиро д’Італія. Друга перемога Педерсена, Рогліч втратив лідерство
Данський велогонщик команди Lidl Trek Мадс Педерсен став переможцем третього етапу Джиро д’Італія-2025.
В рамках третього етапу гонщики подолали 160 км зі стартом і фінішем у Влорі. Головною складністю дня був перевал Кафа е Ллогарасе (10,5 км з середнім градієнтом у 7,4%), вершина якого розташована за 38,4 км до фінішу.
Педерсен у фінішному спринті з пелотону випередив австралійця Корбіна Стронга із Israel Premier Tech і колумбійця Орлуїса Аулара із Movistar. Для ексчемпіона світу це друга перемога на поточній Джиро. Завдяки 10 боніфікаційним секундам він повернув собі рожеву майку лідера загального заліку.
Результати третього етапу:
Загальний залік:
Вчора, 10 травня, другий етап виграв Джошуа Тарлінг. Завтра, 12 травня, на Джиро перший день відпочинку, під час якого гонщики переберуться із Албанії на південь Італії. Гонка відновиться у вівторок, 13 травня, рівнинним етапом із Альберобелло до Лечче.