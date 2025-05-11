Джиро д’Італія. Друга перемога Педерсена, Рогліч втратив лідерство

Данський велогонщик команди Lidl Trek Мадс Педерсен став переможцем третього етапу Джиро д’Італія-2025.

В рамках третього етапу гонщики подолали 160 км зі стартом і фінішем у Влорі. Головною складністю дня був перевал Кафа е Ллогарасе (10,5 км з середнім градієнтом у 7,4%), вершина якого розташована за 38,4 км до фінішу.

Маршрут 3 етапу Джиро д'Італія-2025 giroditalia.it

Педерсен у фінішному спринті з пелотону випередив австралійця Корбіна Стронга із Israel Premier Tech і колумбійця Орлуїса Аулара із Movistar. Для ексчемпіона світу це друга перемога на поточній Джиро. Завдяки 10 боніфікаційним секундам він повернув собі рожеву майку лідера загального заліку.

🔻Bis repetita for Mads Pedersen and Lidl-Trek!

A stunning team effort in the streets of Vlorë, and once again, a perfect delivery from the Dane



🔻Ancora loro! Mads Pedersen e la Lidl-Trek colpiscono di nuovo! Lavoro di squadra impeccabile tra le strade di Valona e un'altra… pic.twitter.com/qUHuxa1jXL — Giro d'Italia (@giroditalia) May 11, 2025

Результати третього етапу:

Загальний залік:

Вчора, 10 травня, другий етап виграв Джошуа Тарлінг. Завтра, 12 травня, на Джиро перший день відпочинку, під час якого гонщики переберуться із Албанії на південь Італії. Гонка відновиться у вівторок, 13 травня, рівнинним етапом із Альберобелло до Лечче.