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Джиро д’Італія. Друга перемога Педерсена, Рогліч втратив лідерство

Олег Дідух — 11 травня 2025, 18:37
Джиро д’Італія. Друга перемога Педерсена, Рогліч втратив лідерство
Мадс Педерсен
Getty Images

Данський велогонщик команди Lidl Trek Мадс Педерсен став переможцем третього етапу Джиро д’Італія-2025.

В рамках третього етапу гонщики подолали 160 км зі стартом і фінішем у Влорі. Головною складністю дня був перевал Кафа е Ллогарасе (10,5 км з середнім градієнтом у 7,4%), вершина якого розташована за 38,4 км до фінішу.

Маршрут 3 етапу Джиро д'Італія-2025
Маршрут 3 етапу Джиро д'Італія-2025
giroditalia.it

Педерсен у фінішному спринті з пелотону випередив австралійця Корбіна Стронга із Israel Premier Tech і колумбійця Орлуїса Аулара із Movistar. Для ексчемпіона світу це друга перемога на поточній Джиро. Завдяки 10 боніфікаційним секундам він повернув собі рожеву майку лідера загального заліку.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

Вчора, 10 травня, другий етап виграв Джошуа Тарлінг. Завтра, 12 травня, на Джиро перший день відпочинку, під час якого гонщики переберуться із Албанії на південь Італії. Гонка відновиться у вівторок, 13 травня, рівнинним етапом із Альберобелло до Лечче.

Джиро д'Італія Примож Рогліч Мадс Педерсен

Мадс Педерсен

Джиро д’Італія. Педерсен виграв перший етап, схід Ланди
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