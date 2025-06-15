Бірюкова фінішувала у топ-10 на багатоденці у Франції

Відома українська велогонщиця Юлія Бірюкова фінішувала на 8 місці в загальному заліку французької багатоденки Тур Піренеїв.

Вчора, 14 червня, українка посіла 6 місце на вирішальному гірському етапі та піднялася на 5 місце в загальному заліку. Втім, на заключному, третьому етапі Бірюкова фінішувала лише 22-ю та втратила три позиції в генеральній класифікації.

Виграла Тур Піренеїв її партнерка по команді Laboral Kutxa, іспанка Усоа Остоласа, яка напередодні виграла другий етап.

Підсумковий загальний залік Туру Піренеїв:

Нагадаємо, у травні Бірюкова взяла участь у жіночій Вуельті-2025. Найкращим результатом українки у поточному сезоні є п’яте місце на одноденці Гран-Прі Бокерона в Сальвадорі 1 квітня.