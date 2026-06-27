Визначилися чемпіони України-2026 в розділці

На чемпіонаті України 2026 року з шосейного велоспорту відбулися гонки з роздільним стартом. У чоловіків на 40-кілометровій дистанції переміг 21-річний Георгій Антоненко з Energus Cycling Team. Він на 9 секунд випередив Семена Сімона, топ-3 з відставанням у 57 секунд замкнув Віталій Гринів. Минулого року він переміг на чемпіонаті України у груповій гонці.

Підсумкові результати (чоловіки):

У жінок втретє поспіль золото в розділці завоювала Юлія Бірюкова із Laboral Kutxa. На 30-кілометровій дистанції вона на 1 хвилину та 6 секунд випередила Вадерію Кононенко. Топ-3 замкнула Тетяна Ященко.

Підсумкові результати (жінки):

Нагадаємо, на початку червня Бірюкова дісталася фінішу жіночої Джиро д'Італія-2026.