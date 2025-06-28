Велогонщиця іспанської команди Laboral Kutxa Юлія Бірюкова завоювала золото чемпіонату України 2025 року в груповій гонці. Вона випередила Ольгу Шекель і Марину Алтухову, яким дісталися срібло та бронза відповідно.

Таким чином, Бірюкова оформила золотий дубль на чемпіонаті України. В середу, 25 червня, вона перемога в розділці. Шекель у тій гонці завоювала бронзу.

У молодіжній віковій категорії (до 23 років) чемпіонкою України в груповій гонці стала Єлизавета Голод. Компанію на подіумі їй склали Валерія Пономаренко та Дарина Нигуляк.

Нагадаємо, чемпіонат України-2025 відбувається в селищі Бориня Львівської області. Національна першість завершиться в неділю, 29 червня, груповою гонкою серед чоловіків.